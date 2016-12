Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborsko Pohorje je uspešno prestalo snežno kontrolo za izvedbo 53. Zlate lisice. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pohorju zelena luč za izvedbo 53. Zlate lisice

Grogl čestital organizatorjem

30. december 2016 ob 13:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Hans Grogl je mariborskemu Pohorju prižgal zeleno luč za izvedbo 53. Zlate lisice.

Kot je dejal strokovnjak iz Schladminga, je na vsej progi dovolj snega, tako da bo tekmovanje alpskih smučark v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal v soboto, 7., in nedeljo, 8. januarja, potekalo nemoteno.

"Lahko rečem, da je na vsej progi dovolj snega, tudi čez meter debeline. Prav tako ga je dovolj po vsej širini smučišča. Čestitam organizatorjem za vrhunsko opravljeno delo. Takoj po novinarski konferenci pokličem še direktorja svetovnega pokala Atleja Skaardala in mu predam dobra sporočila iz Maribora," je po opravljeni snežni kontroli dejal Grogl.

Zeleno luč pričakovalo

Glede na nizke temperature v zadnjih dneh, ko so lahko nemoteno zasneževali, so zeleno luč upravičeno pričakovali tudi prireditelji. "To zeleno luč smo pričakovali, ker smo vedeli, da so pogoji dobri. Tudi po treningih, ki so jih opravila dekleta, smo videli, da je snežna podlaga na visoki ravni. Čaka nas odločilen teden, en vikend prej je po navadi vse OK, zdaj pa moramo spremljati stvari, da ostanemo pri takšni kakovosti kot danes," je po zeleni luči dejal vodja tekmovanja Mitja Dragšič. "V nadaljevanju moramo pripraviti vse ostalo, ciljno areno, zaščitne mreže, nato sledi finale pred finalom, priprava snežne podlage. To bomo počeli od torka naprej. Vsak dan bomo spremljali vremensko napoved, z ekipo, ki jo imamo na Pohorju, se bomo hitro odločali, da bo vse, kot je treba," je dejal Dragšič, ki pravi, da bo smučanje rekreativcev po progi možno vse do prazničnega ponedeljka, 2. januarja.

Vreme: kaže, da bo prisotno nihanje

"Nekatere ekipe bodo silvestrovale tukaj, morda pri 'Lukeju'. Danes smo položili televizijske kable, zaščitne mreže ekipa Andreja Rečnika že nastavlja po terenu. Po smučanju ta konec tedna bo smučišče že kazalo obliko. Nerad gledam vremensko napoved za več dni naprej, kaže, da bo prisotno nihanje, nekaj padavin sredi tedna. Bomo videli sproti, pripravljeni smo, da lahko odreagiramo," je še dejal Dragšič.

Slovenke v zadnjem času odlične

Srečko Vilar, generalni sekretar tekmovanja, je povedal, da prireditelji pričakujejo dober obisk, ne samo zato, ker se bo od aktivne kariere poslovila najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze, pač pa tudi zato, ker slovenske smučarke v zadnjem času znova kažejo vrhunske uvrstitve, Ana Drev je bila na Zlati lisici nazadnje druga. "Cel sistem in projekt sta v zaključni fazi. Prijavljenih je 27 ekip s 116 tekmovalkami oziroma 309 člani vseh ekip. Poslali smo 600 vabil, od tega je 500 že potrjenih, obetamo si lahko nove rekorde glede fizične gledanosti na tekmi kot tudi doma, saj je najavljenih okrog 15 prenosov v živo," je dejal Vilar.

Ujeli so vse tiste mrzle dni

"Pred nami je zadnji teden, pohvaliti moram zgledno sodelovanje z upraviteljem smučišča Marpromom, veliko lažje delamo, saj smo ujeli vse tiste mrzle dni in trenutke z našo tehnično ekipo. Po nekaj letih premora projekt sofinancira tudi Mestna občina Maribor, ki bo dala na razpolago brezplačno avtobus številka 6, s čimer bomo razbremenili problematiko pri parkiranju," je še povedal Vilar.

Vsak dan pričakujejo približno 15 tisoč gledalcev

Tudi letos bosta v petek in soboto zvečer na sporedu javna žreba startnih številk na Trgu Leona Štuklja, kjer pričakujejo vsak dan preko 5000 ljudi. Zaradi odhoda Tine Maze in prihoda nove zvezde Ilke Štuhec, ki je iz mariborskega kluba, ter uspehov Drevove, pričakujejo organizatorji vsak dan na tekmi približno 15 tisoč gledalcev. Vstopnice so na voljo na Eventimu po dnevni ceni 12 evrov za odrasle in 7 evrov za mladino med 8. in 18. letom.

M. L.