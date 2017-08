Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel 11 točk. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pokal Adecco: Slovenija - Madžarska

Dragić in Dončić prvič skupaj na parketu

4. avgust 2017 ob 18:13,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 21:52

Maribor - MMC RTV SLO

Resnejša igra v zadnjih 12 minutah je vendarle postavila stvari na svoje mesto in košarkarji Slovenije so v Mariboru Madžarsko premagali 84:64.

V "savni" dvorane Tabor je bilo v slovenski ekipi precej manj želje in agresivnosti kot na prvi pripravljalni tekmi v Rogaški Slatini, tako da je Madžarska dolgo držala ravnotežje. V tretji četrtini je Madžarska še zadnjič vodila (51:52), nato je Slovenija z zavzetejšo igro le unovčila večjo kakovost. Z delnim izidom 7:0 je povedla z 58:52, udarno pa začela tudi zadnjo četrtino, pri čemer je končno stekel met z razdalje.

Klemen Prepelič je s trojko povišal na 67:55, Matic Rebec je ukradel žogo in po polaganju zadel za 69:55, po novi trojki Prepeliča in vodstvu 72:55 pa je bil dvoboj odločen.

Slovenija je drugo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo začela s peterko Goran Dragić, Gašper Vidmar, Luka Dončić, Klemen Prepelič in Edo Murić. Dragić, ki se je šele pridružil pripravam, in Dončić sta tako prvič zaigrala skupaj, Dončić je v prvi četrtini dosegel kar enajst točk, bil je zelo natančen in je zadel tri trojke.

V drugi četrtini selektor Kokoškov ni imel razpoloženega igralca. Videti je bilo sicer kar nekaj atraktivnih potez, a kaj, ko je bilo preveč zgrešenih "zicerjev".

Dragić v drugem polčasu ni igral.

Do turnirja v Opatiji, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna, bo odsoten Anthony Randolph, ki je odšel v ZDA, saj ga čaka poroka.

V nedeljo bo Slovenija v okviru Pokala Adecco v mariborski dvorani Tabor igrala še proti Češki.



Pripravljalne tekme, danes ob 20.15 (Maribor):

SLOVENIJA - MADŽARSKA

-:- (19:17, 19:21, 22:17, -:-)

Nedelja ob 20.00 (Maribor):

SLOVENIJA - ČEŠKA

Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA



Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA



Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

T. O.