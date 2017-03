Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho bo znova obiskal Stamford Bridge, kjer je popeljal Chelsea do treh naslovov angleškega prvaka. Foto: Reuters Sorodne novice Petoligaš Lincoln nemočen na Emiratesu - Arsenal v polfinalu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pokal FA: Chelsea - Manchester United (postavi)

Rdeči vragi brez Ibrahimovića in Rooneyja

13. marec 2017 ob 20:08

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi četrtfinala Pokala FA se bosta na Stamford Bridgeu srečala Chelsea in Manchester United. Modri prepričljivo vodijo v Premier ligi, rdeči vragi pa branijo naslov v prestižnem tekmovanju.

23. oktobra sta se ekipi srečali v angleškem prvenstvu, Chelsea je zmagal kar s 4:0. Vse od tiste tekme izbranci Joseja Mourinha niso niti enkrat izgubili, vseeno pa so nanizali preveč remijev in niso več v igri za naslov prvaka. Vtis želijo popraviti v pokalnih tekmovanjih, v vitrini že imajo ligaški pokal, v igri pa so še v Pokalu FA in v Evropski ligi, kjer so v zelo dobrem položaju za preboj v četrtfinale.

Mourinho ne more računati na Zlatana Ibrahimovića, ki je dobil tri tekme prepovedi igranja, potem ko je s komolcem udaril nogometaša Bournemoutha Tyrona Mingsa. Kapetan Wayne Rooney ima poškodovano nogo.

Pokal FA, četrtfinale, danes ob 20.45:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matić, Alonso, Willian, Diego Costa, Hazard.

Manchester United: de Gea, Jones, Smalling, Rojo, Valencia, Herrera, Pogba, Darmian, Mhitarjan, Rashford, Young.

Sodnik: Michael Oliver

Odigrano v soboto in nedeljo:

Middlesbrough - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Silva 3., Agüero 67.



ARSENAL - Lincoln City 5:0 (1:0)

Walcott 45., Giroud 53., Waterfall

58./ag, Sanchez 72., Ramsey 75.



TOTTENHAM - Millwall 6:0 (2:0)

Eriksen 31., Son 41., 54., 92., Alli 72., Janssen 79.

A. G.