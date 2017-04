Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Reprezentanca Belorusije se je uvrsitla v finale Pokala Federacij. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pokal Fed: V finalu Belorusinje in Američanke

Američanke šele v petem dvoboju strle Čehinje

24. april 2017 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V finalu ekipnega ženskega tekmovanja za pokal Fed bosta igrali reprezentanci Belorusije in ZDA.

Slednje so v odločilni peti igri dvojic premagale branilke naslova Čehinje s 3:2, Belorusinje pa so bile z enakim rezultatom boljše od Švice. Finale je na sporedu 11. in 12. novembra.

Belorusija, ki je drugi dan tekmovanja povedla s 3:1, tako da zadnji dvoboj ni bil več odločilen, bo prvič v zgodovini igrala v finalu, ZDA, ki imajo največ trofej iz tega tekmovanja (17), pa se bodo skušale dokopati do prvega naslova po letu 2000.

Američanke so sicer nastopile brez večino najboljših igralk, zmago pa sta prinesli Coco Vandeweghe in Bathanie Mattek-Sands, ki sta premagali navezo Katerina Siniakova/Kristina Pliškova s 6:2, 6:3.

Belorusinje so do zmage prišle v prvih dveh nedeljskih dvobojih. Najprej je Aleksandra Sasnovič, 96. z lestvice WTA, premagala Timeo Bacsinszky (22.) s 6:2, 7:6, nato pa je 18-letna Arina Sabalenka, 125. igralka na svetu, v treh nizih presenetila Viktorijo Golubic (6:3, 2:6, 6:4).

Pokal Federacij, svetovna skupina, polfinale

Saddlebrook, Florida (pesek):

ZDA - Češka 3:2

Vandeweghe - Vondrousova 6:1, 6:4

Rogers - Siniakova 3:6, 3:6

Vandeweghe - Siniakova 6:4, 6:0

Davis - Vondrousova 2:6, 5:7

Mattek Sands/Vandeweghe -

Siniakova/Kr. Pliškova 6:2, 6:3



Minsk (trda podlaga, dvorana):

BELORUSIJA - Švica 3:2

Sasnovič - Golubic 6:3, 5:7, 7:5

Sabalenka - Bacsinszky 4:6, 5:7

Sasnovič - Bacsinszky 6:2, 7:6

Sabalenka - Golubic 6:3, 2:6, 6:4

Govorcova/Lapko -

Bencic/Hingis 0:6, 1:6

M. L.