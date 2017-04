Pokal Slovenije: Domžale - Krka 0:0

V sredo derbi Olimpije in Maribora

4. april 2017 ob 17:10,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 17:14

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal in Krke odpirajo polfinale Pokala Slovenije. Tekma v Športnem parku ob Kamniški Bistrici se je začela ob 17.15.

Domžalčani so v obračunu proti drugoligašu Krki veliki favoriti. Lovili bodo svoj tretji finale.

"Za nas je vsaka naslednja tekma najpomembnejša. Ni bolj ali manj pomembnih tekem. Gremo iz tekme v tekmo in na vsaki želimo dominirati na igrišču. Če nas na koncu to nagradi še z rezultatom, še toliko bolje. Na koncu bomo videli, kam nas bo to pripeljalo v prvenstvu in v pokalu," razmišlja trener Domžal Simon Rožman. O tekmecu pa pravi: "Krka je pred kratkim zamenjala trenerja, zato je vse skupaj še nekoliko negotovo. Naša strokovna služba daje vse od sebe, da se na njih dobro pripravimo. Kljub vsemu se na tekmeca pretirano ne bomo ozirali, saj želimo igrati svojo igro."

V sredo se bosta v derbiju pomerila Olimpija in Maribor.

POKAL SLOVENIJE

Polfinale, prvi tekmi:

Danes ob 17.15:

DOMŽALE - KRKA 0:0 (-:-)

Domžale: Milić, Vetrih, Volarič, Širok, Blažič, Balkovec, Dobrovoljc, Matjašič, Ožbolt, Repas, Husmani.

Krka: Marjanović, Drnovšek, Bedek, Cerovec, Jurečič, Mojstrović, Trščinar (32./Florjanc), Dežmar, Slunjski, Puklin, Kambič.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Povratna tekma bo 11. aprila ob 16.30.

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 20.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Finale bo 31. maja v Kopru.

Maribor mora plačati 1.800 evrov kazni

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je izrekel kazni po 26. in 27. krogu. Največ dela je imel z Mariborom, ki bo moral zaradi neprimernega obnašanja navijačev na dveh tekmah plačati skupno 1.800 evrov. Po tekmi 26. kroga (Radomlje) je Maribor dobil globo 950 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, prižiganja bakel na tribuni ter predkaznovanosti, za tekmo 27. kroga pa je sodnik izrekel kazen 850 evrov zaradi znova nešportnega in neprimernega vedenja navijačev in poškodb opreme v sanitarijah.

A. V.