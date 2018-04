Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celje Pivovarna Laško brani naslov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice V finalu Pokala Slovenije Celje PL in Krka Dodaj v

Pokal Slovenije, finale: Krka - Celje Pivovarna Laško

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

22. april 2018 ob 17:32,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 19:20

Ljutomer - MMC RTV SLO

Nocoj bodo znani zmagovalci slovenskega rokometnega pokala, v igri za naslov sta še ekipi Celja Pivovarne Laško in Krke. Tekmo iz Ljutomera lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Branilci naslova, ki lovijo svojo 21. pokalno lovoriko, so v polfinalu odpravili s Koprom 2013. Krka, ki lovi prvo lovoriko, pa je bila v polfinalu boljša od Jeruzalema Ormoža.

Rokometaši Krke so se v prvem polčasu dobro upirali favoriziranim Celjanom, vodili so do 12. minute, potem pa so vajeti v roke prevzeli Celjani, večkrat so vodili s tremi in štirimi zadetki, ob odhodu na odmor je bilo 17:20.

V drugem polčasu so Celjani stopnjevali svojo igro, imeli so že šest zadetkov naskoka, videti je bilo, da je tekma odločena. A Krka se je uspela približati zgolj na dva zadetka zaostanka (27:29). Branko Tamše je moral vzeti minuto odmora, a ta ni pomagala, saj je Pršina zadel za minimalen zasotanek Krke (28:29). Po dolgem času so tudi Celjani zadeli (28:30), Novomeščani pa se ves čas držali priključek.

"Mali finale" sklepnega turnirja se je končal z zmagoslavjem ormoških rokometašev, ki so po hudem boju ukanili tekmece iz Kopra (32:28).

POKAL SLOVENIJE

SKLEPNI TURNIR, Ljutomer



Finale, danes ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KRKA

-:- (17:20)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Tekma za 3. mesto:

JERUZALEM ORMOŽ - Koper 2013

32:28 (17:13)

Jeruzalem Ormož: Firšt-Šeruga, Balent, Čudič 3 (2), Krasnič, Žuran 13, Voljč, Hebar, T. Šulek, Kocbek, Šoštarič, Rajšp 1, Ozmec, Mesarič, Vujović 5, Cirar 6, Kavčič 4.

Koper 2013: Kocijančič, Postogna, Breznikar, Dolenc, Vlah 7, Krečič 5, Matijaševič 1 (1), Poklar, Moljk 3, Rapotec, Smolnik 3 (2), Sokolič 4, Guček, Marič 1, Planinc 4 (1), Bratkovič.

Sedemmetrovke: 2/2; 7/4.

Izključitve: 12 min; 6 min.

Polfinale:

KRKA - Jeruzalem Ormož 37:28 (17:17)

Papež 9, Okleščen 8, Didovič in Jakše 5; Žuran 9, Cirar, Čudič in Hebar po 4.



Koper 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

27:29 (13:15)

Vlah 6, Bratkovič 5; Razgor 8, Grošelj in Mačkovšek 5, Mlakar 4.

D. S.