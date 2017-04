Pokal Slovenije: Krka - Domžale 0:0

Moški s kijem na treningu Olimpije iskal Elekeja

11. april 2017 ob 12:47,

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Torek prinaša prvo povratno polfinalno tekmo nogometnega Pokala Slovenije med Krko in Domžalami, ki v Novem mestu branijo prednost 2:0.

Domžalčani so tudi tokrat favoriti, zato bi bilo vse razen njihovega gladkega napredovanja presenečenje.

Za Domžale sta na prvem srečanju zadela Ivan Firer in Veljko Batrović.

Navijač s kijem iskal Elekeja

Druga povratna polfinalna tekma med Mariborom in Olimpijo bo v sredo. Dan pred obračunom v Mariboru je prišlo do neljubega dogodka, saj je tabor ljubljanskega kolektiva obiskal navijač, ki je v rokah držal kij in iskal Blessinga Elekeja.

Olimpija je namreč v torek sklicala medijski termin pred povratno tekmo z Mariborčani. Toda za kratek čas je druženje trenerja Safeta Hadžića in kapetana Nemanje Mitrovića s sedmo silo zmotil moški z bejzbolskim kijem, ki je iskal nigerijskega napadalca Blessinga Elekeja.

Ker ga ni našel, je namenil še nekaj besed trenerju Hadžiću, nato pa se je napotil v bližnji gostinski lokal pri stadionu Železniškega atletskega kluba v Šiški. Neuradno je šlo za zagretega navijača Olimpije, ki je želel Elekeju sporočiti, naj "pokaže več".

Pokal Slovenije, polfinale, povratni tekmi

Danes ob 16.30:

KRKA - DOMŽALE 0:0 (-:-) 0:2



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 17.15:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:2



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

V krepkem tisku je izid prvih tekem.

Finale bo 31. maja v Kopru.

M. L., A. V.