Pokal Slovenije: Maribor - Olimpija 0:1

12. april 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 18:15

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v povratni polfinalni tekmi Pokala Slovenije gostijo Olimpijo, ki je prvo tekmo dobila z 2:1. Mariborčani napovedujejo napad od prve minute.

Darko Milanič je tekmo začel s tremi napadalci Marcosom Tavaresom, Milivojem Novakovićem in Luko Zahovićem.

V začetni postavi pa nekoliko presenetljivo ni bilo strelca mariborskega zadetka na prvi tekmi Dareta Vršiča.

Tavares preizkusil Vodiška

Maribor je po začetnem otipavanju prvič zapretil v 6. minuti, ko je Tavares sprožil z volejem z okoli 20 metrov in dobro ogrel dlani Roka Vodiška. Vijoličasti so do nove priložnosti prišli v 12. minuti, ko je Aleks Pihler z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, žoga je preletela Vodiška in končala pri Tavaresu, a slednji žoge ni najbolje zadel.

Jalova pobuda Maribora

V 20. minuti je žoga v roko zadela Arisa Zarifovića. Gledalci so zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik Damir Skomina le odmahnil z roko. Pravilno, saj je posnetek pokazal, da je bila roka nastreljana izven kazenskega prostora. Vijoličasti so v naslednjih minutah izpeljali nekaj nevarnih akcij, poskusila sta Dino Hotić in Zahović. Maribor je vsebolj prevzemal pobudo. Zdelo se je, da vodilni zadetek domačih visi v zraku.

Cretu utišal Ljudski vrt

A zgodilo se je nasprotno, saj je na drugi strani povedla Olimpija. V 32. minuti je namreč Dino Štiglec s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor. Rodrigo Defendi je žogo izbil, a se je ta po "bilijardu" v gneči odbila do Alexandruja Cretuja, ki jo je "s prve" poslal v levi zgornji kot vrat nemočnega Matka Obradovića. Ljudski vrt je utihnil.

Posest žoge 62:38 za Maribor, streli v okvir 2:1 za Olimpijo

Maribor je tudi po prejetem golu ohranil terensko premoč in nizal obetavne akcije, katerim pa je manjkal zaključek oziroma obramba Olimpije je vse poskuse odbila. Statistika prvega polčasa: posest žoge 62:38, streli 9:7 - oboje v korist Maribora, ki pa je v okvir ljubljanskih vrat sprožil le en strel, medtem ko Olimpija dva.

POKAL SLOVENIJE



POLFINALE, povratni tekmi



Danes ob 17.15:

MARIBOR - OLIMPIJA 0:1 (0:1) (1:2)

Cretu 32.

Maribor: Obradović, Palčič, Rajčević, Defendi, Viler, Vrhovec, Pihler, Hotić, Tavares, Zahović, Novaković.

Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Bajrić, Cretu , Kirm, Kapun, Eleke , Benko.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Krka - DOMŽALE 0:2 (0:2)

Žužek 30., Majer 54.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

Finale bo 31. maja v Kopru.

Aleš Vozel