Olimpija v Ljudskem vrtu dvignila vstopnico za polfinale

Uskoković namesto Šulerja v začetni postavi Maribora

29. november 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 22:20

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so na povratni četrtfinalni tekmi Pokala Slovenije v Ljudskem vrtu brez težav zadržali prednost s prvega obračuna proti Mariboru. Sredina tekma se je končala z 1:1.

Ljubljančani so na prvi tekmi pred 18 dnevi nadigrali večne tekmece in slavili s 3:0, v polfinale so napredovali s skupnim izidom 4:1. Mariborčani so imeli sicer malo možnosti za uvrstitev med najboljše štiri, nekaj upanja jim je vlil zadetek Gregorja Bajdeta v 15. minuti, a je vse upe tik pred odmorom pokopal Rok Kronaveter.

Olimpija se je tako pridružila Aluminiju, Gorici in Celju, ki so se že pred časom uvrstili v polfinale tekmovanje.

Bajde zadel po podaji Vrhovca

Mariborčani so že takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika Dragoslava Perića planili na gol Olimpije, gostujoča obramba je bila takoj pod pritiskom, ta se je vijoličastim izplačal v 15. minuti, ko je v polno zadel Gregor Bajde. Ta je v kazenski prostor vtekel po krasni globinski podaji Blaža Vrhovca in rutinirano premagal vratarja Aljaža Ivačiča.

"Krona" izenačil na 1:1

Kmalu po zadetku so se prebudili tudi Ljubljančni in nekajkrat nevarno zapretili gostiteljem. V 20. minuti je strel Andresa Vombergarja domača obramba uspela blokirati, po pol ure igre je na vrata sprožil še Abass Issah, a je bil vratar Jasmin Handanović na mestu. Ta se je deset minut pozneje izkazal z dvojno obrambo. Najprej je veselje po strelu iz neposredne bližine preprečil Vombergarju, nato je v kot odbil še plasiran poskus Daria Čanađije.

Zeleno-belim je uspelo izid izenačiti v 44. minuti, ko se je med strelce vpisal Rok Kronaveter. Ta je po Vombergarjevi podaji zadel s kančkom sreče - žoga se je na poti v mrežo odbila od Damjana Boharja in presenetila nemočnega Handanovića.

Precej bolj mirno v nadaljevanju

V nadaljevanju je bila igra precej bolj umirjena kot v prvem polčasu, Mariborčani so poskušali predreti Olimpijino obrambo, vendar je ta vse nalete zaustavila. Po dobri uri igre se je Ivačič izkazal z novo lepo obrambo, ko je odbil nevaren strel Bajdeta, v 75. minuti je ljubljanski vratar potreboval zdravniško pomoč, potem ko je v boju za žogo trčil z Jasminom Mešanovićem. Vijoličasti so do konca tekme jalovo napadali, v 80. minuti je bil še najbliže zadetku Valon Ahmedi, ki je s prostega strela zadel živi zid, žoga pa je zletela dober meter mimo desne Ivačičeve vratnice.

Pokal Slovenije, četrtfinale, povratna tekma:

Maribor - OLIMPIJA 1:1 (1:1) 0:3

Bajde 15.; Kronaveter 44.



Maribor: Handanović, Milec, Billong , Uskoković, Viler, Kabha, Vrhovec, Bajde , Vršič ( 46./Ahmedi), Bohar ( 69./Kramarič), Tavares ( 46./Mešanović ).

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić , Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija, Klinar, Kronaveter ( 71./Kapun), Issah ( 77./Savić), Vombergar ( 84./Benko).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

R. K., M. L.