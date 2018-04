Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Olimpije so trenutno v odlični formi. Foto: Reuters

Pokal Slovenije na TV SLO 2/MMC: Olimpija - Celje 1:1

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

4. april 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 18. uri se je v Stožicah začela prva polfinalna tekma letošnjega Pokala Slovenije med Olimpijo in Celjem. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ljubljančani so polfinalno vstopnico dvignili s skupno zmago na dveh tekmah proti Mariboru (skupni izid 4:1), Celjani so morali za polfinale v dveh tekmah odpraviti Muro (5:0).

Olimpija lovi prvi pokalni naslov po letu 2003, ko je v finalu odločil Robert Prosinečki s prostega strela. V sezoni 2016/17 je v finalu klonila pred Domžalami (1:0), zmagoviti zadetek je dosegel Gaber Dobrovoljc. Celjani so pokal dvignili v sezoni 2004/05, ko so na Areni Petrol z 1:0 po avtogolu Vladislava Lunguja premagali Gorico.

Vizinger šokiral Olimpijo že v drugi minuti

Celjani so že v drugi minuti srečanja poskrbeli za hladen tuš, ko je štajerski kolektiv v vodstvo popeljal Dario Vizinger. V hitri akciji je 19-letnega Hrvata v ogenj poslal Nino Pungaršek, Vizinger je z roba kazenskega prostora z volejem mojstrsko premagal nemočnega Aljaža Ivačiča. Že nekaj trenutkov pozneje bi lahko Vizinger, ki je ušel domačemu branilcu Mitchu Apauu, podvojil vodstvo po podaji Amadeja Brecla z desne, a je iz neposredne bližine meril previsoko.

Ljubljančani streljali s slepimi naboji

Prvi resnejši strel so gostitelji na celjska vrata sprožili v 15. minuti, ko je vratar Matjaž Rozman brez večjih težav najprej preprečil veselje Roku Kronavetru, hip zatem še Dariu Čanađiji. Napadi Ljubljančanov do odmora niso obrodili sadov, pravzaprav nikakor niso uspeli resneje ogroziti vrat gostujoče ekipe, ki je nekajkrat z lepo kombinatorno igro ukanila ljubljanske branilce, ne pa tudi vratarja. Omembe vredni sta predvsem priložnost Jucieja Lupete, ki je iz bližine nastreljal Ivačića in priložnost v 26. minuti, ko je v zadnjem trenutku na golovi črti pred Elvedinom Džinićem in Dušanom Stojinovićem posredoval domači kapetan Branko Ilić.

Čanađija izenačil izid

V uvodnih minutah drugega polčasa se je Ivačič izkazal z obrambo, potem ko je Vizingerju ubrani strel z glavo iz neposredne bližine, nato pa je sledil napad Olimpije, ki je prinesel izenačenje. V 50. minuti je Rok Kronaveter sprožil z razdalje, Rozman je žogo odbil, a le do opreznega Čanađije, ki je brez večjih težav žogo poslal pod prečko. Hip zatem bi skoraj prišlo že do preobrata, a je žoga po diagonalnem strelu Leona Benka odfrčala mimo leve vratarjeve vratnice. Igra se je v naslednjih minutah razživela, Olimpija je začutila priložnost za vodstvo, Celjani pa so bili nevarni iz protinapadov.

Ivačič večkrat rešil Olimpijo

Po dobri uri igre se je moral Ivačič izkazati z novo obrambo, potem ko je Lupeta na desni strani ušel Arisu Zarifoviću in nevarno sprožil z desne strani. V 69. minuti je znova zeleno-belim zapretil Vizinger, ki si je po visoki globinski podaji lepo ustavil žogo s prsmi, nato pa s polvoleja sprožil naravnost v Ivačiča, ki je žogo ujel. Minuto pozneje je v igro namesto Kronavetra vstopil Ricardo Alves, ki je sedem minut pozneje z izjemnim prostim strelom izsilil fantastično obrambo Rozmana.

VIDEO Čanađija izenačil izid na 1:1

VIDEO Vizinger že v 2. minuti šokiral Olimpijo

Pokal Slovenije, polfinale, prvi tekmi

Danes ob 18.00:

OLIMPIJA - CELJE 1:1 (0:1)

Čanađija 50.; Vizinger 2.

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Miškić (81./Kapun), Savić (70./Issah), Kronaveter (70./Alves), Čanađija, Benko.

Celje: Rozman, Brecl, Stojinović, Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Pungaršek (81./Lotrič), Lupeta, Požeg Vancaš, Vizinger (72./Pečnik).

Sodnik: Slavko Vinčič (Maribor)

Povratna tekma bo 11. aprila ob 17.15.

GORICA - ALUMINIJ 1:2 (0:0)

Marinič 69.; Mensah 53., 64.



Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.

Finale bo 30. maja v Stožicah.

