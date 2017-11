Pokal Slovenije: Olimpija - Maribor 2:0

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

11. november 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtfinalu nogometnega Pokala Slovenije se na prvi tekmi od 17.15 v Stožicah merita Olimpija in Maribor. To je prvi izmed treh obračunov večnih tekmecev v novembru. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Po medlem začetku brez priložnosti na obeh straneh je Olimpija povedla v 10. minuti. Hudo napako je storil vratar Maribora Matko Obradović, ki je po precej nenevarnem strelu Dina Štigleca z več kot 20 metrov žogo nespretno krotil. Odbitek je prišel do Issaha Abassa, ki mu žoge ni bilo težko zabiti v mrežo.

Nadaljevanje je bilo precej bolj dinamično. Prvi strel Maribora na vrata Olimpije je v 14. minuti sprožil Marcos Tavares, a je vratar Aljaž Ivačič žogo ukrotil. Na drugi strani se je Obradović deloma odkupil v 16. minuti, ko se je izkazal po lepem voleju Denisa Klinarja. Strel Mateja Palčiča v 20. minuti je švignil mimo vratnice.

Rahlo pobudo so imeli vijoličasti, vendar si konkretnejše priložnosti niso ustvarili. Za novo veselje ljubljanskih navijačev je v 35. minuti poskrbel Nik Kapun. Žogo je prejel na robu kazenskega prostora in sprožil diagonalni strel, ki je zadel malo mrežico mariborskih vrat. Res lep zadetek! V bloku je zamudil Marvan Kabha. Za Kapuna je to drugi gol na tekmah proti Mariboru. prvič je bil uspešen 4. okotbra leta 2014 v Ljudskem vrtu (3:3).

Maribor je drugi del začel z dvema napadalcema. V slačilnici je ostal Dino Hotić, Tavaresu pa se je v konici napada pridružil Jasmin Mešanović. Prvo priložnost so so tudi v drugem polčasu priigrali zeleno-beli. Močno je z 18 metrov streljal Tomislav Tomić, toda žoga je za slab meter zgrešila tarčo. S prostega strela je zagrozil Dare Vršič. Ivačič je bil že premagan, a do sprtemembe izida ni prišlo.

Olimpija je na domači pokalni tekmi proti Mariboru z 2:0 nazadnje vodila oktobra leta 2000. Takrat sta zadela Sebastjan Cimerotič in Škoro.

Povratna tekma bo 29. novembra, Ljubljančani in Mariborčani pa se bodo vmes (17. novembra) pomerili še v državnem prvenstvu.

Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma, sobota ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR 2:0 (2:0)

Abass 10., Kapun 35.



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Zarifović, Apau, Čanađija, Tomić, Klinar, Alves, Kapun, Abass.

Maribor: Obradović, Viler, Šuler, Rajčević, Palčič, Kabha, Bohar, Vršič, Pihler, Hotić (46./Mešanović), Tavares.

T. O., R. K.