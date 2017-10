Pokal Slovenije: Triglav - Gorica 0:0

Prenos Celja in Mure na TVS 2 in na MMC-ju

17. oktober 2017 ob 15:19

Kranj - MMC RTV SLO

Torek prinaša prvi dve tekmi četrtfinala nogometnega Pokala Slovenije. Triglav od 15.00 naprej gosti Gorico, medtem ko se bosta ob 17.15 pomerila Celje in Mura.

Na papirju sta favorita Gorica in Celje, a pokalno tekmovanje lahko prinese tudi presenečenje. Obračun med Celjani in Muro si bosta od 17.15 naprej lahko ogledali v neposrednem prenosu na TVS 2 in na MMC-ju.

V sredo bo še tekma med Aluminijem in Krko, Olimpija in Maribor pa se bosta pomerila 11. novembra.

NOGOMET



POKAL SLOVENIJE

ČETRTFINALE



Prve tekme, danes ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA 0:0 (-:-)



Ob 17.15:

CELJE - MURA (prenos na TV SLO 2/MMC)



Sreda ob 18.00:

ALUMINIJ - KRKA



Povratne tekme bodo 24./25. oktobra.



Sobota, 11. novembra, ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Datum povratne tekme zaradi nastopanja Maribora v Ligi prvakov še ni znan.

A. V.