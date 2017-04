Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Celje Pivovarna Laško je favorit pokalnega turnirja. Že v polfinalu bo tekmec Gorenje, s katerim pa ima v zadnjem obdobju izrazito pozitivno statistiko. Gorenje je Celjane zadnjič premagalo decembra 2013. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pokal Slovenije v rokometu: Celje P. L. - Gorenje 18:10 (polčas)

Ob 20. uri Maribor proti Riku Ribnici

15. april 2017 ob 17:09,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 18:11

Maribor - MMC RTV SLO

Začel se je zaključni turnir moškega rokometnega Pokala Slovenije. Že prvo dejanje je zelo privlačno, saj si v prvem polfinalu stojita nasproti Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje.

Tekma se je začela ob 17.30, prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Po prvem polčasu je bilo 18:10. Gorenje je le deset minut držalo koraka s favoriziranimi Celjani, ki so s šestimi zaporednimi zadetki v 16. minuti vodili že z 10:4. Pomagale so tudi dobre obrambe Urbana Lesjaka, Celjani pa so presenetili z obrambo 5-1 in dobro preprečevali podaje proti Alemu Toskiću.

Velenjski kapetan Niko Medved (10:5) je le za hip ustavil nalet Celja, pri katerem sta bila razpoložena zlasti Blaž Janc in Luka Žvižej.

Janc je s četrtim zadetkom prednost povišal na 12:5, poskrbel pa je tudi za akcijo prvega polčasa: za cepelin, ki ga je unovčil Borut Mačkovšek za novo prednost sedmih zadetkov (15:8). V zadnji akciji polčasa je Janc zadel za 18:10 in izenačil najvišjo prednost. Celjska uspešnost pri strelih je bila v prve pol ure kar 75-odstotna (18/24)!

Celje lovi 20. pokalni naslov

Drugi polfinalni par (ob 20.00) je Maribor Branik – Riko Ribnica. Na dozdajšnjih sklepnih turnirjih so bili daleč najboljši Celjani, ki bodo v dvorani Tabor naskakovali 20. pokalno lovoriko. Trikrat so slavili zmago Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Hrpelj, ljubljanskih Prul in Velenja.

SKLEPNI TURNIR, Maribor, polfinale



Danes ob 17.30 (TV SLO 2/MMC):

CELJE PIVOVARNA LAŠKO – GORENJE VELENJE

-:- (-:-)



Ob 20.00:

MARIBOR BRANIK – RIKO RIBNICA



Finale bo v nedeljo ob 18.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



