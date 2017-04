Pokalni derbi zmajev ni prebudil – tudi iz Celja brez zmage

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 21 glasov Ocenite to novico! Blessin Eleke je v 95. minuti Olimpiji priigral šele drugo spomladansko točko. Foto: www.alesfevzer.com Goran Cvijanović je dosegel prvi gol v dresu Celja, kar pa ni bilo dovolj za ljubljanski skalp. Foto: www.alesfevzer.com Amadej Brecl in Matic Kotnik se nista sporazumela, Eleke pa je žogo poslal v prazno mrežo. Foto: www.alesfevzer.com Miran Burgić je devetič v tej sezoni uspešno izvedel enajstmetrovko. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Goli na tekmi Aluminij –... VIDEO Olimpija še naprej brez zmage Sorodne novice Premoč Maribora, a le točka v Kopru Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

9. april 2017 ob 12:59,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so bili v 28. krogu Prve lige pred novim porazom, a jih je v 95. minuti rešil Blessing Eleke, ki je zadel za 1:1. Gorica je v gosteh z 2:1 premagala Aluminij.

Ljubljančani nadaljujejo blede predstave in ostajajo v letu 2017 še brez prvoligaške zmage. Na sedmi tekmi spomladanskega dela so osvojili šele drugo točko. V prvem delu prvenstva na gostovanjih sploh niso izgubili, zdaj pa so na četrtem v tem delu lige prišli do prvega remija. Sredi tedna so po preobratu na prvi tekmi polfinala pokala na domačem terenu premagali Maribor. Na krilih uspeha so prišli na Areno Petrol, kjer so jih pričakali spomladi še neporaženi Celjani. Vseeno pa Olimpija ostaja neporažena v knežjem mestu še osmo zaporedno srečanje.

V prvem polčasu ni bilo veliko dogajanja. Vsaka ekipa je imela po eno konkretnejšo priložnost. Po poskusu Nika Kapuna je bil zanesljiv Matic Kotnik, Goran Cvijanović pa je meril tik ob vratnici ljubljanskih vrat. Zato pa se je drugi del začel bistveno živahneje. V dobrih desetih minutah nadaljevanja je bilo več akcije kot v vseh prvih 45 minutah. V 52. minuti je bilo vroče v domačem kazenskem prostoru. Julius Wobay je poslal predložek pred vrata, kjer se je ob neodločnem Amadeju Breclu boril Andraž Kirm. Do čistega strela sicer nekdanji reprezentant ni prišel, a je žogo preusmeril proti vratom, kjer pa se je s posredovanjem izkazal Kotnik.

Eleke tik pred koncem zadel za točko

Tudi Rok Vodišek je bil nekajkrat na preizkušnji. Dobro minuto po omenjeni ljubljanski priložnosti so Celjani izvajali kot. Gostujoča obramba je pozabila na Lovra Cveka, ki pa se je slabo odzval. Žogo bi lahko le potisnil v mrežo, vendar jo je zadel s kolenom in končala je v naročju Vodiška. Pri Olimpiji sta do strela iz ugodnega položaja prišla še Wobay, ki mu je poskus blokiral Elvedin Džinić, in Leon Benko, ki je slabo zadel žogo. Zatem je z razdalje močno streljal Cvijanović, a je žoga zletela tik nad vrati Olimpije.

Cvijanović je bil uspešnejši v 61. minuti. Po avtu je Luka Belić ob znova neodločni obrambi zmajev žogo spravil do Cvijanovića, ki je streljal, žoga se je odbila od Denisa Klinarja in končala za hrbtom Vodiška. Po zadetku se je ritem nekoliko umiril. Najlepšo priložnost so imeli domači nogometaši, vendar je poskus rezervista Janeza Piška odbil Vodišek. Tik pred koncem sodniškega dodatka, ko se je peta minuta že iztekala, pa je veliko napako gostiteljev kaznoval Eleke. Brecl in Kotnik se nista sporazumela in žoga ju je obšla, nigerijski napadalec pa jo je potisnil v prazno mrežo.

Burgić z bele točke Gorici zagotovil tri točke

Aluminij je Gorico pričakal na krilih dobrih predstav. Predvsem na domačem terenu so nogometaši iz Kidričevega uspešni, nazadnje pa so premagali Olimpijo. Proti Goričanom so lovili tri točke in preboj na želeno osmo mesto, a se jim ni izšlo po načrtih. Gostitelji so sicer dobro začeli. V prvem polčasu so bili dejavnejši in tudi nevarnejši. Pobudo so kronali v 19. minuti, ko je po kotu sam ostal Žiga Škoflek in z glavo matiral Grego Sorčana.

Goriški vratar se je izkazal kmalu po začetku drugega dela, ko se je sam pred njim znašel Francesco Tahiraj, a je bil gostujoči čuvaj mreže uspešnejši. Dobro minuto pozneje pa je sledila kazen za zapravljeno priložnost. Po prostem strelu je bil v skoku najvišji Rifet Kapić, ki je z glavo podal žogo na desno vratnico, kjer jo je rezervist Dejan Žigon z glavo potisnil v mrežo. Po izenačenju so gostje zaigrali napadalneje in v 66. minuti je Andrija Filipović priboril strel z bele točke. Zanesljiv izvajalec je bil Miran Burgić, ki je letos že devetkrat zatresel mrežo z enajstih metrov.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog:

ALUMINIJ - GORICA 1:2 (1:0)

700; Škoflek 19.; Žigon 49., Burgić 67./11-m

Aluminij: Janžekovič, Jakšić , Turkalj , Damiš, Kocić, Škoflek , Mensah ( 72./Krajnc), Muminović, Tahiraj ( 71./Kramer ), Bizjak, Vrbanec ( 85./Zeba).

Gorica: Sorčan, Boben , Curk, Kavčič, Celcer, Kolenc, Grudina ( 35./Žigon ), Osuji ( 85./Nagode), Filipović ( 90./Gulić), Burgić , Kapić.

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)

CELJE - OLIMPIJA 1:1 (0:0)

2.300; Cvijanović 61.; Eleke 95.

Celje: Kotnik, Brecl , Džinić , Travner, Vidmajer, Cvek, Pungaršek ( 73./Pišek), Požeg Vancaš ( 75./Podlogar), Rahmanović ( 59./Belić), Cvijanović , Volaš.

Olimpija: Vodišek, Klinar , Mitrović, Bajrić, Jurčević ( 61./Štiglec), Cretu ( 69./Avramovski), Kapun , Eleke , Wobay ( 79./Tijanić), Kirm, Benko.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Sobota:

KOPER - MARIBOR 2:2 (1:0)

1.800; Ibričić 10./11-m, Križman 79.;

Novaković 59., 63.



KRŠKO - RUDAR 1:2 (1:2)

600; Gatarić 24.; Mary 37., Bolha 41.



KALCER RADOMLJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

300; Gajić 73.; Firer 69./11-m

RK: Ejup 53./Radomlje

Lestvica:

MARIBOR 28 18 7 3 56:22 61 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 28 14 6 8 40:27 48 GORICA 28 12 8 8 38:33 44 CELJE 28 11 7 10 35:32 40 LUKA KOPER 28 9 10 9 29:33 37 RUDAR 28 9 8 11 41:41 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 28 7 7 14 27:43 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

Tilen Jamnik