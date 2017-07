Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Kranju so se potegovali za državna naslova v odbojki na mivki. Foto: Ažbe Ribič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pokeršnik in Boženk do naslova brez oddanega niza

Presenečenje v ženski konkurenci

30. julij 2017 ob 08:47

Kranj - MMC RTV SLO

V Kranju so si na državnem prvenstvu v odbojki na mivki naslova slovenskih prvakov priigrali Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk.

Jančarjeva in Kotnikova sta v finalu z 2:0 (19, 17) odpravili Jeleno Pešić in Ano Skarlovnik, Pokeršnik in Boženk pa sta bila z 2:0 (12, 12) boljša od Jerneja Potočnika in Vida Jakopina.

Zmagovalki sta do lovorike prišli z dvema izgubljenima nizoma v predtekmovanju in polfinalu, medtem ko Pokeršnik in Boženk nista oddala niti enega niza.

R. K.