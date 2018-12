Kako se bodo danes odrezali slovenski biatlonci? Po četrtkovi posamični tekmi je na Pokljuki dan za šprint, ki bo tudi izhodišče za nedeljsko zasledovalno tekmo, s katero se bo sklenil uvodni teden biatlonske zime 2018/19. Foto: BoBo VIDEO Štirje letni časi Klemna... Dodaj v

Pokljuka, šprint (M): Zmaga za Norvežana Boeja, Fak 38.

Prenos na TV SLO 2/MMC-ju od 14. ure dalje

7. december 2018 ob 08:41,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 15:26

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Po četrtkovem dvojnem programu na tekmi svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki je danes na vrsti moški šprint. Od Slovencev je na najvišja mesta znova meril Jakov Fak, a se mu nastop ni posrečil.

Fak je zgrešil trikrat, tako da je v cilj prišel z 38. izidom.

Poleg Faka bodo na Pokljuki nastopili še Klemen Bauer, Rok Tršan, Mitja Drinovec in Miha Dovžan. Fak je na prvi posamični tekmi sezone 2018/19 s četrtim mestom potrdil dobro pripravljenost, napaka na strelišču pa ga je oddaljila od zmagovalnega odra. Tega bo napadal na današnjem šprintu, ki se bo začel ob 14.15.

Biatlonci so sicer zaradi spremembe tekmovalnega programa - v sredo predvideno posamično tekmo so zaradi megle prestavili na četrtek - ostali brez predvidenega dneva počitka, regeneracija bi tako lahko odigrala svojo vlogo. "Upam, da so se vsi na prvi tekmi 'namučili'. Mlajši si, bolje je pri regeneraciji. Med najmlajšimi pa nisem več," je dejal Fak.

Bauer, Tršan, Drinovec in Dovžan so v četrtek ostali brez točk svetovnega pokala, do njih bodo skušali priti na drugi od treh posamičnih tekem na Rudnem polju.

POKLJUKA, spored (prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju):



Danes ob 14.15:

Šprint, 10 km (M)



Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

