Pokljuki zadoščenje in organizacija biatlonskega SP-ja

Izvedba ne bi smela povzročati težav

9. september 2018 ob 12:45

Poreč - MMC RTV SLO, STA

Pokljuka je dobila zadoščenje in je tudi uradno izbrana za organizacijo svetovnega prvenstva v biatlonu leta 2021, so potrdili na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Poreču.

Zgodba ima zanimivo ozadje. Za prvenstvo so na kongresu pred dvema letoma izbrali Tjumen, a so pri IBU-ju zaradi ruske dopinške afere Rusom tekmovanje odvzeli. Gorenjski biatlonski center na Rudnem polju je tako ostal edini kandidat za tekmovanje, ki bo na sporedu februarja 2021.

Pokljuka je zaradi vsakoletne tekme svetovnega pokala, letos bo gostila uvodno tekmo v decembru, za prvenstvo tako rekoč pripravljena. Slovenski prireditelji obljubljajo le minimalne posege v Triglavski narodni park, prostorske potrebe za prvenstvo pa bodo reševali predvsem z začasnimi objekti. Borut Farčnik, predsednik pripravljalnega odbora, pa je priznal tudi, da je Pokljuka v Poreču doživela posebno zadoščenje.

Gre za tematiko, ki se ji Farčnik ni želel podrobno posvetiti na srečanju s slovenskimi novinarji: "Že v Moldaviji smo od vseh dobili pohvale za organizacijo in predstavitev. Bili smo skromni in profesionalni, Ne bom komentiral tega, zakaj Pokljuka ni bila izbrana v prvem koraku. Kandidirali smo za SP 2021, zdaj smo ga dobili, drugo pa nas ne zanima. Gledamo naprej."

Znano je, da je lani na sedežu IBU-ju v Avstriji stekla preiskava proti vodilnim na zvezi, ki so osumljeni korupcije, denar pa naj bi dobili za prikrivanje ruskega dopinga (gre za 65 primerov) in dodeljevanje tekmovanj Rusiji. Zdaj že nekdanji predsednik Anders Besseberg, ki je med 12 osumljenimi, v Poreču pa je njegov položaj zasedel Šved Olle Dahlin, krivdo še naprej vztrajno zanika.

Gorenjska bo v kratkem času gostila tri SP-je

Tretjega prvenstva v kratkem roku, Planica bo gostila svetovno prvenstvo v poletih leta 2020 in nordijsko svetovno prvenstvo leta 2023, je bil vesel tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. "Gre za veliko odgovornost, po drugi strani pa tudi čast in priložnost. Slovenija nima pogosto te priložnosti, da gosti tri taka prvenstva, in to moramo zagrabiti."

Izvedba na terenu Smrekarja ne skrbi. "Vsako leto organiziramo sedem tekem svetovnega pokala. Vemo, da znamo pripraviti proge in tekme. Redko kaj odpovemo, če pa že, to prestavimo na sosednji hrib. To me ne skrbi. Večja težava bo vse to uskladiti časovno, saj imamo kadre omejene, na drugi strani pa moramo to priložnost izkoristiti za kaj trajnega v okolju, za infrastrukturo in za smučarsko zvezo v finančnem smislu." Smrekar se zaveda, da bodo za uspešno izvedbo pomembni tudi tekmovalni uspehi, upa pa tudi na dobro sodelovanje z novo vlado, saj v prvenstvih vidi priložnost, da se postorijo tudi stvari, ki v preteklosti niso bile narejene.

Jakov Fak: Pred domačim občinstvom je vse lepše

"Tekmovanje pomeni veliko za slovenski biatlon, veliko več pa za prihodnje generacije, saj vsak tak dogodek ponuja priložnost, da se izboljša infrastruktura, in sam bi si želel, da bi bila ta na Pokljuki še boljša. Glede tekmovanja pa sem vedno vesel takega izziva, pred domačim občinstvom pa je to še toliko lepše. Posebej če ti uspe pokazati največ in se občinstvo lahko veseli s tabo," je komentiral najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.

"Slovenijo smo v zadnjih letih postavili na športni zemljevid sveta s prvenstvi v poletih, nordijskem smučanju in zdaj še v biatlonu. To pomeni, da nimamo le vrhunskih tekmovalcev, ampak da je tudi Slovenija tista, ki se ji zaupa organizacija velikih športnih prireditev. Imamo vrhunsko infrastrukturo za zimske športe, ki jo še dopolnjujemo, in želim si, da bi prihodnja vlada to nadaljevala. Verjamem v šport, ki nas povezuje in nam daje identiteto. Če ga povežemo še s turizmom in slovensko gostoljubnostjo, verjemite, da lahko navdušimo marsikoga," pa je o izboru povedala (nekdanja) ministrica Maja Makovec Brenčič.

Izbrali so tudi prireditelja svetovnega prvenstva 2023, za katerega sta se potegovala Oberhof in Nove mesto. Z 28:21 je bil na glasovanju uspešnejši Oberhof. V letu 2019 bo gostitelj SP-ja Östersund, v letu 2020 pa Anterselva.

