Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jan Polanc je bil v sijajni formi na Giru, zdaj pa bo debitiral na Vuelti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Polanc, Mohorič in Novak slovenski predstavniki na Vuelti

Froome želi postati prvi Britanec s skupno zmago

14. avgust 2017 ob 16:23

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V soboto se bo v Nimesu začela 72. Dirka po Španiji. Na štartni listi so tudi trije Slovenci. V ekipi UAE Emirates bosta vozila Jan Polanc in Matej Mohorič, za Bahrain Merido pa Domen Novak.

V Moštvu UAE Emnirates bodo kolesarili tudi Maročan Anass Ait El Abdia, Kolumbijec Darwin Atapuma, Portugalec Rui Costa, Južnoafričan Louis Meintjes, Poljak Przemyslaw Niemiec ter Italijana Sacha Modolo in Federico Zurlo.

"Imamo dobro ekipo, vsi so v dobri formi. Kapetana bosta Meintjes in Rui Costa, ki bosta ciljala na prvo deseterico, imela pa bosta podporo Darwina Atapume in Jana Polanca. Sacha Modolo bo skušal do etapne zmage v šprintih," je pojasnil športni direktor Simone Pedrazzini.

Mohorič in Polanc sta letos že nastopila na Dirki po Italiji. Polanc bo na Vuelti debitiral, maja pa je na Giru zablestel z etapno zmago na Etni. Tretji Slovenec v UAE Emirates Marko Kump je znova brez mesta med kolesarji za eno izmed treh tritedenskih dirk.

Nekaj ur prej je deveterico za Vuelto razkrila ekipa Bahrain Merida, ki na španske ceste pošilja Domna Novaka. Preostali Slovenci v ekipah svetovne serije španskega kroga nimajo v načrtu.

Froome želi postati prvi Britanec s skupno zmago

Glavni favoriti so Chris Froome, Fabio Aru in Romain Bardet, ki so blesteli na letošnjem Touru. Tudi Vincenzo Nibali ima visoke načrte, Alberto Contador pa bo končal kariero na domači dirki.

Froome je trikrat končal Vuelto na drugem mestu (2011, 2014 in 2016), letos želi končno postati prvi Britanec s skupno zmago. Ekipa Sky v Španijo pošilja močno zasedbo. Wout Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa, Peter Kennaugh in Gianni Moscon bodo pomočniki Frooma.

Spored etap: km 19. 8.: Nimes, mošt. kronometer 13,7 20. 8.: Nimes-Gruissan 203,4 21. 8.: Prades Confluent Canigo-Andorra 158,5 22. 8.: Escaldes Engordany-Tarragona 198,2 23. 8.: Benicassim-Alcossebre 175,7 24. 8.: Villarreal-Sagunt 204,4 25. 8.: Lliria-Cuenca 207 26. 8.: Hellin-Xorret de Cati 199,5 27. 8.: Orihuela-Cumbre del Sol 174 28. 8.: prost dan 29. 8.: Caravaca Jubilar-ElPozo Alimentacion 164,8 30. 8.: Lorca-Calar Alto 187,5 31. 8.: Motril-Antequera 160,1 1. 9.: Coin-Tomares 198,4 2. 9.: Ecija-Sierra de la Pandera 175 3. 9.: Alcala la Real-Sierra Nevada 129,4 4. 9.: prost dan 5. 9.: Circuito de Navarra-Logrono, kronometer 40,2 6. 9.: Villadiego-Monumento Vaca Pasiega 180,5 7. 9.: Suances-Santo Toribio 169 8. 9.: Caso-Gijon 149,7 9. 9.: Corvera de Asturias-Alto de l'Angliru 117,5 10. 9.: Arroyomolinos-Madrid 117,6

A. G.