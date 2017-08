Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 33-letni Tomasz Marczynski se je veselil prve etapne zmage na eni izmed tritedenskih dirk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Polanc s pogumnim napadom do petega mesta

24. avgust 2017 ob 18:02

Sagunt - MMC RTV SLO

Poljak Tomasz Marczynski je imel največ moči med trojico ubežnikov na 6. etapi Dirke po Španiji. Z napadom se je do petega mesta prebil Jan Polanc.

Drugo mesto je na cilju v Saguntu zasedel Poljak Pawel Poljanski, tretji pa je bil Španec Enric Mas.

Polanc je na spustu z zadnjega vzpona dneva dobil družbo, saj sta bila zraven tudi vodilni Chris Froome in Alberto Contador. Trojici so se hitro pridružili še nekateri drugi kolesarji in večja skupina se je skupaj pripeljala v zadnjih pet kilometrov. Takrat je kolesar iz Britofa napadel s Špancem Luisom Leonom Sanchezem. Zasledovalci jima niso sledili, do cilja sta prišla osmimi sekundami zaostanka za vodilno trojico.

"Neverjetni občutki. Sem sem prišel, da zmagam etapo. In uspelo mi je tako zgodaj. Na zadnjem vzponu sem bil res hiter. V zaključku smo se gledali in rekel sem si, da ne bom pustil nobenega napada. Če ne bom imel dovolj moči, naj bo tako, toda vse bom dal od sebe. Ker sem bil cel dan v begu, sem to moral izkoristiti kot prednost. Vse je izšlo," je bil vesel Marczynski.

Van Garderen dvakrat padel

V skupnem seštevku ima Froome enajst sekund naskoka pred Estebanom Chavesom. Tretji je Irec Nicolas Roche, ki zaostaja še dve sekundi več. Z drugega mesta je nazadoval Američan Tejay van Garderen, ki je danes dvakrat padel, ciljno črto je prečkal 20 sekund za skupino s Froomom. Polanc je napredoval na 26. mesto, z zaostankom štirih minut.

Kolesarje v petek čaka 205,2 km dolga etapa med Llirio in Cuenco.

6. etapa, Vila-real-Sagunt, 204,4 km: 1. T. MARCZYNSKI POL 4:47:02 2. P. POLJANSKI POL isti 3. E. MAS NICOLAU ŠPA čas 4. L. L. SANCHEZ ŠPA +0:08 5. J. POLANC SLO isti čas 6. W. BARGUIL FRA 0:26 7. G. VISCONI ITA 8. C. FROOME VB vsi 9. F. ARU ITA isti 10. J. HAIG AVS čas ... 57. D. NOVAK SLO 6:52 73. M. MOHORIČ SLO 10:36

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. C. FROOME VB 22:54:38 2. E. CHAVES KOL +0:11 3. N. ROCHE IRS 0:13 4. T. VAN GARDEREN ZDA 0:27 5. V. NIBALI ITA 0:36 6. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:40 7. F. ARU ITA 0:49 8. A. YATES VB 0:50 9. M. WOODS KAN 1:13 10. S. YATES VB 1:26 ... 26. J. POLANC SLO 4:00 57. M. MOHORIČ SLO 22:27 120. D. NOVAK SLO 41:47

