Planica: Stoch vodi, Peter Prevc osmi

V finalu sedem Slovencev

23. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 16:23

Planica - MMC RTV SLO

Poljak Kamil Stoch (245,0 m) vodi po prvi seriji petkove posamične tekme finala sezone svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Planici. Najboljši Slovenec je Peter Prevc na osmem mestu (227,5 m).

Stoch vodi pred Norvežanoma Robertom Johanssonom (245,0 m) in Johannom Andrejem Forfangom (242,0 m).

Od desetih Slovencev se je v finale uvrstila sedmerica. Prevcu sledijo 12. Anže Semenič (226,0 m), 14. Bor Pavlovčič (230,0 m), 15. Jurij Tepeš (225,0 m), 16. Tomaž Naglič (222,5 m), 20. Robert Kranjec (214,5 m) in 26. Žiga Jelar (210,5 m).

Neuspešni so bili 38. Anže Lanišek (192,5), 39. Cene Prevc (184,5 m) in 40. Jernej Damjan (176,5 m).

V dolini pod Poncami se je zbralo približno 12.000 gledalcev.

Prenos dogajanja iz Planice spremljajte na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.



SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) PLANICA, prva tekma Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0 228,9 2. R. JOHANSSON NOR 245,0 224,0 3. J.-A. FORFANG NOR 242,0 223,5 4. S. KRAFT AVT 238,0 222,5 5. Dž. KOBAJAŠI JAP 230,5 217,5 6. N. KASAI JAP 232,0 215,8 7. A. FANNEMEL NOR 230,5 214,2 8. P. PREVC SLO 227,5 212,7 12. A. SEMENIČ SLO 226,0 208,4 14. B. PAVLOVČIČ SLO 230,0 207,7 15. J. TEPEŠ SLO 225,0 204,1 16. T. NAGLIČ SLO 222,5 203,2 20. R. KRANJEC SLO 214,5 194,9 26. Ž. JELAR SLO 210,5 189,4 38. A. LANIŠEK SLO 192,5 161,3 39. C. PREVC SLO 184,5 155,2 40. J. DAMJAN SLO 176,5 140,1

SPORED PLANICE

Petek:

15.00: Prva serija

sledi Finalna serija



Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija



Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

R. K., A. V.