Poleti v Oberstdorfu: Po prvi seriji Tepeš tretji, Peter Prevc četrti

Vsi Slovenci na tekmo, hud padec Schlierenzauerja

5. februar 2017 ob 12:21,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 16:17

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Sobotni zmagovalec Stefan Kraft vodi tudi po prvi seriji druge tekme v Oberstdorfu. V finale se je prebilo šest slovenskih letalcev.

Najboljši je Jurij Tepeš, ki je poletel 228 m in zasedel tretje mesto. Peter Prevc si z 224,5m deli četrto mesto z Danielom Andrejem Tandejem, z 221 m pa je sedmi Domen Prevc. V finalu so še Jernej Damjan (216), ki je 16., 20. Anže Semenič (204) in 24. Cene Prevc (202). Brez finala je ostal le Anže Lanišek, ki je s 189,5 m zasedel 32. mesto.

Kraftu, ki je poletel 235,5 m, se je najbolj približal Andreas Wellinger, ki je z 238 m znova popravil rekord letalnice Heinija Klopferja.

Finalna serija je prestavljena za deset minut.

V kvalifikacijah je najboljšo oceno dosegel Poljak Maciej Kot (214,5 metra, 204,3 točke). Jurij Tepeš je dosegel daljavo kvalifikacij (224,0), kar je bilo dovolj za drugo mesto. Na tekmo so se uvrstili še Jernej Damjan (7. ocena, 211,0 m), Anže Semenič (9., 205,0 m), Anže Lanišek (16., 198,5) in Cene Prevc (21., 185,0). Brata Peter (207,0) in Domen Prevc (225,0) pa imata kot člana najboljše deseterice iz svetovnega pokala v poletih nastop neposredno zagotovljen. Najdaljši je bil Stefan Kraft (227,0).

Kvalifikacije so bile dalj časa prekinjene, saj je Gregor Schlierenzauer pri doskoku grdo padel, odnesli so ga na nosilih, Avstrijec ne bo nastopil na tekmi. Prve novice kažejo na poškodbo desnega kolena.

Karavana se po tej tekmi seli v Azijo, kjer bodo v Saporu in Pjongčangu na sporedu štiri tekme.

V Erzurumu prvi štirje Slovenci

Tako kot v soboto sta tudi na drugi tekmi celinskega pokala v Erzurumu na prvih dveh mestih končala Nejc Dežman in Jaka Hvala, ki je s 106,5 m postavil rekord prenovljene srednje naprave v Turčiji. Kar na prvih štirih mestih so se zvrstili slovenski skakalci. Na odru za zmagovalce jima je družbo delal Rok Justin, ki je vodil po prvi seriji. Četrti je bil Miran Zupančič, ki vodi v skupnem seštevku. Matjaž Pungertar je bil osmi, Timi Zajc pa 11. Karavana se zdaj seli v Nemčijo v Brotterode.

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 235,5 232,6 2. A. WELLINGER NEM 238,0 220,0 3. J. TEPEŠ SLO 228,0 215,1 4. D. A. TANDE NOR 225,5 213,0 . P. PREVC SLO 224,5 213,0 6. M. KOT POL 225,0 210,2 7. D. PREVC SLO 221,0 209,8 8. P. ZYLA POL 217,0 209,6 9. K. STOCH POL 223,0 209,1 10. M. HAYBÖCK AVT 218,5 207,9 ... 16. J. DAMJAN SLO 216,0 192,8 20. A. SEMENIČ SLO 204,0 186,2 24. C. PREVC SLO 202,0 184,0 32. A. LANIŠEK SLO 189,5 162,6

