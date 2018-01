Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Philippe Coutinho bo odslej čaral v dresu Barcelone. Foto: Reuters Dodaj v

Poletna saga s (pravljičnim) zimskim koncem: Coutinho v Barci

Vrednost prestopa ocenjena na 160 milijonov evrov

6. januar 2018 ob 20:17,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 21:02

Barcelona - MMC RTV SLO

Barcelona je tudi uradno potrdila, da so iz Liverpoola pripeljali brazilskega nogometnega superzvezdnika Philippa Coutinha. Prestop naj bi bil v celoti vreden 160 milijonov evrov.

Liverpool bo na svoj račun dobil 120 milijonov evrov (nov britanski rekord), 40 pa je še mogočih dodatno v obliki bonusov. Coutinho je podpisal pogodbo za pet let in pol, odkupna odškodnina znaša 400 milijonov evrov. Prestop je bil uradno sklenjen danes, proti Barceloni naj bi Coutinho poletel že nocoj, tako da bi si lahko v živo na Nou Campu ogledal tudi nedeljsko prvenstveno tekmo z Levantejem in tako pozdravil nove soigralce. Uradna predstavitev bo sledila v ponedeljek. Liverpool bo s prestopom Brazilca pošteno zaslužil, saj ga je leta 2013 od Interja iz Milana odkupil za vsega 9,5 milijona evrov.

Prav nobena skrivnost ni, da si je Philippe želel tega prestopa od julija, ko je Barcelona prvič pokazala svoj interes. Philippe je bil vztrajen tako pri meni kot tudi pri lastnikih kluba in celo pri svojih soigralcih, da je to poteza, ki si jo obupno želi uresničiti," je med drugim ob prestopu dejal trener angleškega velikana Jürgen Klopp. Več tukaj.

25-letni napadalni vezist v letošnji sezoni Lige prvakov ne bo več zaigral, ker je v njej nastopil že z Liverpoolom, tako da ga bo trener Ernesto Valverde preizkušal zlasti na prvenstvenih tekmah. Coutinho naj bi stopil v čevlje in skušal nekoliko razbremeniti slovitega kapetana Andresa Iniesto.

Brazilski nogometni zvezdnik je bil že poleti po odhodu Neymarja na vrhu seznama želja pri katalonskem velikanu, a ga je redsom uspelo zadržati. Tokrat ni šlo, očitno je bila tudi želja igralca samega po odhodu prevelika. Z Liverpoolom po poškodbi mišice niti ni odpotoval na minipriprave v Dubaj pred nadaljevanjem sezone.

Prestop je tretji najdražji vseh časov. Na vrhu ostaja Neymar, za katerega je PSG Barceloni odštel 222 milijonov evrov, na drugem pa je prestop Kyliana Mbappeja, ko bo izpeljan do konca. Prestop Mbappeja iz Monaca v PSG bo vreden 180 milijonov evrov, ko bodo Parižani do konca odšteli dogovorjen znesek. Mbappe v francoski prestolnici trenutno nastopa kot posojen nogometaš. Najdražji prestopi vseh časov: 1. 222 mil. evrov: Neymar (iz Barcelone v PSG), 2017 2. 180 mil. evrov: Kylian Mbappe (iz Monaca v PSG), 2017 3. 160 mil. evrov: Philippe Coutinho (iz Liverpoola v Barcelono), 2018 4. 105 mil. evrov: Ousmane Dembele (iz Borussie Dortmunda v Barcelono), 2017 5. 105 mil. evrov: Paul Pogba (iz Juventusa v Manchester United), 2016 6. 100,8 mil. evrov: Gareth Bale (iz Tottenhama v Real Madrid), 2013 7. 94,7 mil. evrov: Gonzalo Higuain (iz Napolija v Juventus), 2016 8. 94 mil. evrov: Cristiano Ronaldo (iz Manchester Uniteda v Real Madrid), 2009 9. 86 mil. evrov: Neymar (iz Santosa v Barcelono), 2013 10. 84,6 mil. evrov: Virgil van Dijk (iz Southamptona v Liverpool), 2018

