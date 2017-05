Union Olimpija strla Krko po podaljšku

Košarkarji Zlatoroga korak bližje finalu DP-ja

6. maj 2017 ob 17:48,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 22:03

Rogaška Slatina

Košarkarji Zlatoroga so korak bližje finalu državnega prvenstva, po tem, ko so na prvi tekmi ugnali Rogaško (66:72). Drugi polfinalni par, Krka in Union Olimpija, se je na parket podal ob 20. uri.

Košarkarji Krke gostijo košarkarje Uniona Olimpije. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili štirikrat, trikrat so bili uspešnejši Novomeščani. Ljubljančani so slavili v zadnjem krogu, s katerim so si priborili nastop v polfinalu. Trener Ljubljančanov Gašper Okorn vlogo favorita prepušča nasprotnikom.

Laško ugnal Rogaško

Ekipi Rogaške in Zlatoroga, ki sta bili izenačeni v vseh letošnjih medsebojnih obračunih v Ligi Nova KBM, sta bili v boju za zmago vse do konca.

Zlatorog je v zadnjo minuto vstopil s štirimi točkami prednosti (64:68), Rogaška je imela v naslednjem napadu kar nekaj priložnosti za približanje - najprej je bil met Dragana Đuranovića prekratek, nato je Tadej Ferme zgrešil trojko, v tretje pa jim je le uspelo - Darwin Davis je namreč ukradel žogo in zadel za 66:68.

Nejc Barič je z zadetima prostima metoma spet povišal na štiri točke prednosti (66:70), Ferme je na drugi strani ponovno zgrešil trojko, Jernej Ledl pa je zabil iz protinapada (66:72) in postavil končni izid. Pri Rogaški je iz težkega položaja z metom za tri točke poskusil Ferme, a ni bil učinkovit.

Pri Laščanih sta se izkazala Jan Špan (17 točk) in Nejc Barič (16 točk). Pri Rogaški je največ točk dosegel Taylor Johns (18 točk).

Laško bo imelo v sredo v domačih dvorani Tri lilije že priložnost, da se z drugo zmago uvrsti v finale DP-ja.

Lani je naslov državnega košarkarskega prvaka osvojil Helios.

LIGA NOVA KBM, polfinale

Prvi tekmi

Ob 20.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

-:- (24:20, 22:21, 9:21, 19:12)



ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

1.100; 66:72 (20:22, 10:13, 20:16, 16:21)

Johns 18, Davis 13, Ferme 11, Đuranović 10, Fon 8, Drobnjak 6; Špan 17, Barič 16, Drunik 12, Rizvić 10, Krušič 8, Miljković 7, Ledl 2.

Drugi tekmi

Torek ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - KRKA (Stožice)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA

Morebitni tretji tekmi

Četrtek ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

Petek ob 18.00:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

Igrajo na dve zmagi.

D. S.