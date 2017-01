Polfinale SP-ja: Francija - Slovenija 25:20 (47')

Prva ovira na poti do medalje - mogočni Francozi in poln Bercy

26. januar 2017 ob 15:27,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 22:12

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši se v polfinalu svetovnega prvenstva merijo z gostiteljico turnirja, Francijo, za nekatere morda celo najboljšo rokometno ekipo vseh časov.

Za zvezdniško zasedbo, ki jo vodi trenerski dvojec dveh nekdanjih odličnih reprezentantov Didier Dinart in Guillaume Gille, šteje le zlata medalja. Pred dvema letoma v Katarju so Francozi stopili na svetovni vrh, lani so v Riu de Janeiru na olimpijskih igrah klonili v finalu, na evropskem prvenstvu na Poljskem pa so razočarani končali na petem mestu.

Francozi so hitro prvič zatresli mrežo, ko je bil uspešen Ludovic Fabregas. Potem ko je Jure Dolenec zapravil prvi slovenski napad, pa je po uspešni obrambi, v naslednjem desni zunanji igralec slovenske reprezentance izenačil na 1:1. Slovenija je imela napad za vodstvo, ki pa ga je zapravila. Po prekršku Mateja Gabra v napadu so Francozi v osmi minuti povedli s 4:1. Po obrambi Matevža Skoka je do žoge prišel Fabregas in ga drugič premagal.

Gostitelji turnirja so imeli zatem izključena dva igralca. Slovenija je igro ob številčni premoči začela z natančno izvedeno sedemmetrovko, ki jo je zadel Dolenec, toda sledila sta dva francoska gola z dvema igralcema manj. Skoka sta premagala Valentin Porte in Daniel Narcisse. Po 11. minutah je Slovenija zaostajal s 6:2.

Vujovićeva vrsta je odgovorila s svojo značilno igro. Vsako francosko obrambo so kaznovali s hitrim prehodom v napad, kjer je dvakrat zapored zadel Gašper Marguč, enega pa je dodal še Darko Cingesar za 6:5. Slovenci so zapravili nekaj napadov za izenačenje, v 20. minuti pa je Porte z dvema goloma v protinapadu povedel 9:6.

Ko je bil dvakrat zapored v "kontri" uspešen Kentin Mahe, je francoska prednost narasla na pet. V 28. minuti so Francozi dvakrat zatresli prazno mrežo in razlika je bila znova pet, toda pred odmorom je Slovenija dala še dva gola. S sedmih metrov je Dolenec postavil izid prvega dela (15:12). Dolenec je dal v prvem polčasu pet zadetkov ,tri pa je dodal Marguč. Pri Francozih je bil s štirimi najboljši Porte.

Polfinale, Pariz, danes ob 21.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA -:- (15:12)



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Petek ob 20.45:

NORVEŠKA - HRVAŠKA



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 20.45, finale pa v nedeljo ob 17.30.