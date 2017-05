Union Olimpija zapravila -18, a se prebila v finale

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Nikola Janković v dvoboju z Dominiquom Elliottom. Foto: BoBo Sorodne novice Union Olimpija strla Krko po podaljšku in se približala finalu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

9. maj 2017 ob 17:54,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva, potem ko so v dramatični tekmi v Stožicah z 82:81 premagali Krko.

Kazalo je na lahko delo varovancev Gašperja Okorna, ki so po zmagi na prvi tekmi (85:81), tudi pred domačimi navijači začeli odlično.

Semafor v 27. minuti kazal +18

Prvo četrtino so dobili s 25:14, nato pa v nadaljevanju ob razigranem napadu in na drugi strani nerazpoloženih Dolenjcih še večali prednost. Semafor je tako v 27. minuti kazal +18 (57:39).

A Krka, najboljše moštvo rednega dela, se ni predala. Pred zadnjim odmorom je zaostanek znižala na -9 (58:49). Zasedba Simona Petrova je dobila zalet in iz minute v minuto topila zaostanek, medtem ko so bile noge in roke domače zasedbe vse težje.

Curry tragični junak Krke

Dve minuti in pol pred koncem je Matej Rojc položil za 77:77. Na drugi strani je s trojko odgovoril Brendan Jefferson (80:77). Po prostih metih Jeffersona sta Krko na točko zaostanke pol minute pred koncem približala Rojc in Marko Luković. Olimpija je zapravila zadnji napad, tako da je imela na drugi strani Krka šest sekund pred koncem napad za zmago, a se je poskus Rona Curryja, prvega strelca tekme (20), odkotalil z obroča.

V drugem polfinalu se merita Zlatorog in Rogaška. Laščani so prvo tekmo dobili z 72:66. Drugo srečanje v seriji bo v sredo.

KOŠARKA



DP (M) - LIGA NOVA KBM



POLFINALE

UNION OLIMPIJA - KRKA (Stožice) 2:0

82:81 (25:14, 21:18, 17:23, 19:26)

Jefferson 19, Mulalić 17; Curry 20, Luković 19.



Sreda ob 18.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA 1:0

Morebitni tretji tekmi:



Četrtek ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA



Petek ob 18.00:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na dve zmagi.

Aleš Vozel