Polfinalna poslastica: Bayern - Real Madrid

Oblak bo gostoval v Londonu

13. april 2018 ob 08:32,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 13:16

Nyon - MMC RTV SLO

Real Madrid in Bayern se bosta še drugo leto zapored pomerila v izločilnih bojih Lige prvakov, tokrat bosta odločila o potniku v finale.

Lani sta se pomerila v četrtfinalu, kjer so Španci skupni obračun dobili s 6:3, a obračun je bil precej bolj izenačen, kot kaže razlika v zadetkih, saj sta bila na Santiago Bernabauu odigrana podaljška, v katerih so Španci dosegli tri gole, z nekaj spornimi odločitvami pa je dvoboj krojil tudi sodnik Viktor Kassai.

Že tretji polfinale v zadnjih šestih letih

Evropska velikana se bosta v tem desetletju še tretjič srečala v polfinalu Lige prvakov. Leta 2012 so bili uspešnejši Nemci, ko so slavili po streljanju enajstmetrovk, leta 2014 pa so Španci slavili kar s 5:0.

Heynckes ima dobre spomine

Trener Jupp Heynckes, ki je Bavarce že popeljal do naslova državnega prvaka, je komentiral: "Moram reči, da je to izjemen žreb, to je fantastičen par." Ob tem se je spomnil na leto 2013, ko je klub popeljal do zadnje zmage v Ligi prvakov, nato pa se je upokojil. "Imam dobre spomine na sezono, ko smo osvojili trojček. Takrat smo prvo tekmo proti Juventusu in Barceloni igrali doma. Upam, da je to dobro znamenje." 72-letni strateg se bo po koncu sezone še drugič upokojil, zamenjal ga bo Niko Kovač.

Butragueno: Na obeh tekmah moramo igrati dobro

Na drugi strani pa je Emilio Butragueno ocenil: "Težko je priti v to fazo tekmovanja, nam je uspelo že osmo leto zapored. A najtežje nas še čaka. Upam, da nam spet uspe priti v finale. Bayern je odlična ekipa, če želimo napredovati, bomo morali na obeh tekmah igrati odlično." Velik up Reala bo spet Cristiano Ronaldo, ki ima odlične spomine na Bayern, saj je na zadnjih treh tekmah dosegel kar sedem zadetkov.

Spomin na finale 1984

Drugi par je Liverpool - Roma. Italijani so edini v druščini polfinalistov, ki še niso osvojili naslova. Temu so bili najbližje leta 1984, ko so finale (na svojem stadionu) po streljanju enajstmetrovk izgubili prav proti Liverpoolu. Stična točka obeh klubov je tudi Mohamed Salah, ki je še lani igral v italijanski prestolnici, poleti pa je prestopil med redse.

Klub Naslovi Finale Polfinale Real 12 15 29 Bayern 5 10 19 Liverpool 5 7 10 Roma 0 1 2



Opomba: V stolpcih so število naslovov v Ligi prvakov (vključno s Pokalom državnih prvakov), število nastopov v finalih in polfinalih (pri teh je že upoštevan letošnji nastop v polfinalu).

V Švici je bil opravljen tudi žreb Evropske lige, para sta Arsenal - Atletico Madrid in Marseille - Salzburg.

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, prvi tekmi



Torek, 24. aprila, ob 20.45:

LIVERPOOL - ROMA

Povratna tekma bo 2. maja.



Sreda, 25. aprila, ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID

Povratna tekma bo 1. maja.



Finale bo 26. maja gostil Kijev.

POLFINALE, prvi tekmi



Četrtek, 26. aprila:

MARSEILLE - SALZBURG



ARSENAL - ATLETICO MADRID

Povratni tekmi bosta 3. maja.



Finale bo 16. maja gostil Lyon.

S. J.