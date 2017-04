Policisti so imeli na nogometnem derbiju kar nekaj dela

Poškodovana dva navijača

30. april 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom ni postregel z zadetki, precej bolj vroče pa je bilo na tribunah.

Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti pri varovanju nogometne tekme zaradi kršitve javnega reda in miru štirim osebam izdali plačilne naloge, dve osebi so pridržali do konca tekme, eni od teh so izdali tudi odločbo o prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let.

Dvema kršiteljema so izdali plačilna naloga zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih in enemu zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju. Zoper štiri kršitelje bodo izvedli hitri postopek zaradi kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Ob koncu prvega polčasa je prišlo do kršitev javnega reda in miru na obeh tribunah z organiziranimi navijači. Organizirani navijači so podrli varovalne ograje in se napotili proti tribuni z ostalimi gledalci. Zaradi vzpostavitve javnega reda in miru so policisti posredovali pri obeh skupinah organiziranih navijačev. Pri tem so uporabili prisilna sredstva (telesna sila, palica in plinski razpršilec). Organizirani navijači so se pri posredovanju policistov aktivno upirali, v policiste metali različne predmete, pri tem je bilo lahko telesno poškodovanih šest policistov, so dogajanje povzeli na policiji.

Med tekmo sta se po policijskih podatkih poškodovala po en navijač na vsaki tribuni za organizirane navijače, zdravniško pomoč pa so morali nuditi mladoletni osebi zaradi slabosti, kar je bila posledica vdihavanja dima pirotehnike.

S. J.