Poljaki še drugič boljši od Slovencev

Pri Sloveniji 15 točk Alena Šketa

4. avgust 2017 ob 21:22

Spala - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tretjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom še drugič izgubila proti Poljakom. V Spali je bilo 3:1 (20, -27, 20, 23) v nizih za gostitelje in svetovne prvake.

Poljski odbojkarji so si v prvem nizu nekoliko večjo prednost nabrali šele po drugem tehničnem odmoru, ko so s serijo zaporednih točk prišli do vodstva z 21:16. Predtem sta bili moštvi ves čas izenačeni, saj je razlika znašala večinoma dve, največ pa tri točke. Končnica je sicer prav tako pripadla tekmecem, ki so niz dobili s 25:20.

Slovenci niz dobili z 29:27

Drugi niz so nekoliko bolje začeli varovanci Slobodana Kovača, ki so na prvi tehnični odmor odšli pri 8:7, po izenačenem nadaljevanju, v katerem sta obe moštvi prikazali igro na zelo visoki ravni, pa so se v ospredje prebili gostitelji (16:15). Ti so z minimalno prednostjo vstopili tudi v zaključek niza (21:20), a so bili Slovenci tokrat bolj zbrani in so se veselili zmage z 29:27.

Tudi tretji in četrti niz sta potekala po podobnem scenariju. Obe ekipi sta dobro napadali, pri čemer so bili gostje boljši pri sprejemanju začetnih udarcev, Poljaki so bolje blokirali. V tretjem nizu so si domači odbojkarji do drugega tehničnega odmora nabrali le dve točki prednosti, pri 21:18 pa so vodili za tri točke. Sledilo je nekaj napak gostujoče vrste, ki so tekmecem prinesle zmago s 25:20. Četrti niz je bil še za odtenek bolj izenačen, na koncu pa so se s 25:23 veselili gostitelji evropskega prvenstva.

Kozamernik: Malo se nam pozna utrujenost

"Danes se nam je poznalo, da igramo že tretjo tekmo zaporedoma, zjutraj pa smo opravili še fitnes. Začeli smo dobro, igra je bila na visoki ravni in vsi nizi, ki smo jih odigrali, so bili precej izenačeni. V končnicah smo si morda privoščili nekoliko preveč napak, kar nas je stalo kakšnega niza in možnosti, da bi se stvari obrnile nekoliko drugače. Ampak je, kot je. Mislim, da smo dobro izkoristili tekme na Poljskem. Gremo novim izzivom naproti, čaka nas Italija in upajmo na še kakšne dobre predstave," je po tekmi dejal Jan Kozamernik.

Pri Sloveniji je bil s 15 točkami najučinkovitejši Alen Šket. Tine Urnaut jih je dodal 12, Alen Pajenk pa 10.

ODBOJKA (M)



EVROPSKO PRVENSTVO



PRIPRAVLJALNE TEKME



Spala, tretja tekma:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:1 (20, -27, 20, 23)



Poljska: Popewczak, Muzaj 2, Konarski 20, Kaczmarek 3, Kurek 9, Szalpuk 5, Lemanski 3, Wojtaszek, Drzyzga, Lomacz, Kubiak 20, Sliwka 3, Kochanowski, Wisnewski 8, Zatorski, Beniek 15, Buszek, Bieniek.



Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 10, Ž. Štern 1, Kozamernik 8, Šket 15, Gasparini 9, Vinčić 2, Štalekar 1, Koncilja 1, Kovačič, Toman, Ropret,

Urnaut 12, Čebulj 4.

Že odigrano:



POLJSKA - SLOVENIJA

2:3 (-21, 23, -21, 22, -12)



POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (18, 23, 19)

Torek, 8. avgusta, ob 18.00 (Cavalese):

ITALIJA - SLOVENIJA

Sreda, 9. avgusta, ob 16.30 (Cavalese):

ITALIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 17. avgusta (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA

Petek, 18. avgusta (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA

Vse tekme bodo za zaprtimi vrati.

