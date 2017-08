Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poljaki so se Slovencem odolžili za poraz. Foto: OZS Začeli smo slabše kot včeraj. Ne bi rekel, da smo preveč lahkotno začeli tekmo ali Poljake celo podcenjevali, ker smo bili včeraj boljši. Zavedamo se, da moramo vsako tekmo igrati na vso moč in dokazati, da smo res napredovali in da spadamo med najboljše reprezentance. Jutri je nova tekma, nov izziv in vsekakor bomo igrali na zmago. Alen Pajenk, reprezentant Slovenije Sorodne novice Odbojkarji na kolena spravili svetovne prvake Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poljaki so se odolžili Slovencem za poraz

Jutri še ena tekma s Poljsko

4. avgust 2017 ob 23:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na drugi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom priznati premoč Poljski. Gostitelji so bili v Spali boljši s 3:0 v nizih (18, 23, 19).

Drugo pripravljalno srečanje od treh, ki ga bosta ekipi odigrali v okviru drugega dela priprav, so dobili poljski odbojkarji, ki so se naši izbrani vrsti tako oddolžili za včerajšnji poraz. Že na začetku tekme so gostitelji vršili pritisk z dobrimi začetnimi udarci in si prek uspešnih protinapadov hitro zagotovili prednost z 8:5 in s 16:10. Razlika v nadaljevanju niza sicer ni več naraščala, a je naši fantje tudi niso uspelo stopiti. Poljaki so niz tako dobili prepričljivo, s 25:18.

V drugem nizu smo spremljali precej bolj izenačeno predstavo, nekaj več pobude so imeli naši odbojkarji, ki so v tem delu tekme dobro servirali, stekla je tudi igra v bloku in obrambi, prodornost v protinapadih pa je našo vrsto pripeljala do vodstva s 16:13. Slovenci so vodili še z 21:20, nato pa so pobudo prevzeli tekmeci in z nekaj več zbranosti prišli do zmage s 25:23.

Po dobrem začetku gostiteljev, ki so na prvi tehnični odmor odšli z vodstvom z 8:4, so slovenski odbojkarji prednost v nadaljevanju skorajda uspeli izničiti (14:16), a jim do preobrata vseeno ni uspelo priti. Poljaki so še naprej narekovali ritem igre in na krilih Kubiaka dobili tudi tretji niz, in sicer s 25:19.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je tudi tokrat priložnost za igro ponudil vsem svojim igralcem, tudi Klemnu Čebulju, ki včeraj zaradi manjših težav s trebušno mišico ni igral. Na drugi strani je Ferdinando de Giorgi skoraj celotno srečanje vztrajal z isto postavo. Za razliko od prve tekme so Poljaki tokrat sprejemali precej bolje in bili posledično bolj prodorni tudi v napadalnih akcijah. V teh so se naši odbojkarji izkazali manj kot na včeraj, so pa precej bolje blokirali.

Jutri bosta Poljska in Slovenija odigrali še tretje srečanje, ki se bo začelo bolj zgodaj, ob 17.15 uri.

PRIPRAVLJALNE TEKME, Spala

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (18, 23, 19)

Poljska: Popewczak, Muzaj 18, Konarski, Kaczmarek 5, Kurek, Szalpuk 3, Lemanski, Wojtaszek, Drzyzga, Lomacz, Kubiak 14, Sliwka 8, Kochanowski 9, Wisnewski, Zatorski, Beniek 12, Buszek 8, Bieniek.

Slovenija: Štern T. 9, Pajenk 4, Štern Ž. 6, Kozamernik 7, Šket 4, Gasparini 15, Vinčić 1, Štalekar 2, Koncilja 3, Kovačič, Toman, Ropret 4, Urnaut 6, Čebulj 6.

