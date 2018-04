Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je na izjemen način po smoli tekmecev osvojil prvo zmago v sezoni in tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters Lewis Hamilton slavi 63. zmago v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

"Poljub sreče" in neumnost red bullov do zmage izstrelila Hamiltona

Razburljiva dirka v Bakuju, varnostni avtomobil dvakrat na stezi

29. april 2018 ob 14:19,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 18:40

Baku

Razburljiva velika nagrada Azerbajdžana v Bakuju je prvič v novi sezoni F1 za zmagovalca okronala aktualnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je do 63. zmage v karieri prišel z veliko pomočjo sreče.

Hamilton je najprej s precejšnjim zaostankom vozil na drugem mestu za prepričljivo vodilnim Sebastianom Vettlom, nato pa po napaki in težavami s pnevmatikami v 22. krogu padel na tretje mesto. S taktiko enega postanka se je pred Vettla na prvo mesto zavihtel Valtteri Bottas in suvereno vodil vse do 49. kroga. Takrat je po drugem umiku varnostnega avtomobila s steze povozil enega izmed delcev na stezi in poškodoval pnevmatiko. Vettel je odpadel že krog prej po neprevidnem manevru ob poskusu prehitevanja Bottasa in tekmo končal na četrtem mestu.

Neverjeten podvig Räikkönena

Presenetljivo je tako na drugem mestu končal Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Sergio Perez. Räikkönen se je že v prvem krogu zapletel v nesrečo in celo izpadel iz deseterice med dirko, Perez pa je edini dirkač z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder na dozdajšnjih treh dirkah v Bakuju. Med prvo deseterico je še nekaj presenečenj. Charles Leclerc je s šestim mestom na svoji četrti dirki kariere osvojil kar osem točk, do presenetljivih točk pa sta prišla tudi Stoffel Vandoorne in Brendon Hartley.

Red bulla izločila sama sebe z dirke

Že to, da je varnostni avtomobil prišel na stezo v prvem krogu, pove dovolj o razburljivosti dirke. V prvem krogu sta ob trčenjih s Fernandom Alonsom in Räikkönenom brez uvrstitve ostala Sergej Sirotkin in Esteban Ocon, poseben šov pa sta s svojimi medsebojnimi prehitevanji in nevarno vožnjo tik za najboljšo trojico uprizorila dirkača Red Bulla Max Verstappen in Daniel Ricciardo. Vrhunec je sledil v 40. krogu, ko je Ricciardo od zadaj naletel v Verstappnov dirkalnik, dirko pa sta ob progi končala oba. Sledila je vrnitev varnostnega avtomobila na dirko, umaknil se ni vse do 47. kroga, in napet zaključek.

Hamilton "začuden" nad nepričakovano zmago

"To je bila pa precej razburljiva dirka. Valtteri je naredil izjemno delo in si je zmago zaslužil, tudi Sebastian je bil izvrsten, tako da je nekoliko čudno, da sem na vrhu. Zagotovo ne sicer najboljša dirka zame," je po veliki zmagi, ki se je bo še dolgo spominjal, dejal Hamilton. Räikkönen pa je po drugem mestu dejal: "Ne najboljši štart dirke zame, sledila je težka dirka, potrudil sem se, v posamičnih trenutkih sem se počutil dobro. Bil sem pa tudi potrpežljiv. Izplačalo se je, ni pa bilo lahko."

Naslednja dirka bo VN Španije 13. maja.

VN AZERBAJDŽANA, Baku

Končni vrstni red (51/51): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:43:44,291 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +2,460 3. S. PEREZ Force India 4,024 4. S. VETTEL Ferrari 5,329 5. C. SAINZ Renault 7,515 6. C. LECLERC Sauber 9,158 7. F. ALONSO McLaren 10,931 8. L. STROLL Williams 12,546 9. S. VANDOORNE McLaren 14,152 10. B. HARTLEY Toro Rosso 18,030

SKUPNI VRSTNI RED (4/21) Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 70 2. S. VETTEL Ferrari 66 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 48 4. V. BOTTAS Mercedes 40 5. D. RICCIARDO Red Bull 37 6. F. ALONSO McLaren 28 7. N. HÜLKENBERG Renault 22 8. M. VERSTAPPEN Red Bull 18 9. S. PEREZ Force India 15 10. C. SAINZ Renault 13 Moštva: 1. FERRARI 114 5. RENAULT 35 2. MERCEDES 110 6. FORCE INDIA 16 3. RED BULL 55 7. TORO ROSSO 13 4. McLAREN 36 8. HAAS FERRARI 11

