Polnočni New York izsesal Rogerja Federerja

Švicar razočaran zapušča zadnji grand slam turnir sezone

4. september 2018 ob 10:42

New York - MMC RTV SLO

"Na določeni točki sem bil srečen, da je dvoboja konec," so bile netipične besede Rogerja Federerja po najbolj presenetljivem porazu v teniškem svetu v zadnjih letih.

Junak, ki je nekatere spet primoral k pisanju igralske osmrtnice 37-letnemu Švicarju, je John Millman. 29-letni Avstralec pred tem nikoli ni premagal tenisača iz prve deseterice, tokrat pa je po izgubljenem prvem nizu po treh urah in 35 minutah v četrtfinalu OP ZDA ugnal najuspešnejšega igralca vseh časov s 3:6, 7:5, 7:6 (7) in 7:6 (3).

"Čutil sem, da ne morem do zraka"

V New York sta se je po nekaj dneh vrnili vročina in vlaga, ki je igrala ključno vlogo. Že prej je Novak Đoković v tretjem nizu proti Joau Sousi iskal zdravniško pomoč kardiologa, a je nato zdržal in slavil s 3:0. Čeprav je Federer igral večerni dvoboj, so bile razmere krute. Termometer je opolnoči kazal 27 stopinj Celzija, vlažnost pa je bila 83-odstotna. "Bilo je izjemno vroče, ena izmed noči, ko sem čutil, da ne morem do zraka. Ni bilo prav nobene sapice, kroženja zraka. Temu je pripomogla tudi zaprta streha, kar naredi OP ZDA popolnoma drugačen. Mučil sem se v teh razmerah, to se mi ne pripeti skoraj nikdar. Kar potiš se in izgubljaš energijo," je povedal Federer, ki je odigral enega najslabših dvobojev zadnjih let.

77 napak in obupen servis

Naredil je kar 77 nevsiljenih napak. Imel je deset dvojnih napak, drugo najvišje število na OP ZDA in tretje na turnirjih za grand slam. Zadel je le 49 odstotkov prvih servisov, kar je njegov drugi najnižji odstotek v 98 dvobojih v New Yorku in peti najnižji na 393 dvobojih turnirjev za grand slam. Kaj lahko bi se dvoboj zasukal tudi drugače, a Federer je v drugem in tretjem nizu zapravil zaključne žoge za osvojitev nizov. V drugem je imel dve na lasten začetni udarec, v tretjem eno v podaljšani igri. Dvoboj se je končal malce pred eno uro zjutraj.

Predaja? Tega pri Federerju ne boste doživeli. Švicar v vseh svojih 1.424 poklicnih dvobojih ni predal obračuna, ki ga je začel. Millman je bil skromen. Takoj po dvoboju se ni veselil kot prešerni najstnik, ampak je stoično stisnil roko Federerju in nato povedal: "Počutim se kar malo krivega, ker je on moj heroj. Vem, da nocoj ni prikazal svoje igre."

Federer je v New Yorku prvič izgubil igro z igralcem, uvrščenim slabše od 50. mesta na lestvici ATP. Petkratni zmagovalec tega turnirja se je moral posloviti tako zgodaj prvič po letu 2013, ko ga je izločil Tommy Robredo.

Millman v teh razmerah kot riba v vodi

"Ko se tako počutiš, se vse spremeni. Toda treniral sem tudi v hujših razmerah, sredi dneva, ko je bila temperatura več kot 45 stopinj Celzija. Pride dan, ko se telo ne more več spopadati s takimi razmerami. John se je razmeram veliko bolje prilagodil. Prihaja iz enega najvlažnejših mest na svetu, Brisbana. Vedel sem, da bo težko. Ko se tega zavedaš, začneš zapravljati priložnosti in teh sem imel kar nekaj," je povedal Federer, ki je na nižji stopnički nazadnje klonil januarja 2015 v Melbournu.

Nič od ponovitve izpred desetih let

Federer je pred New Yorkom povedal, da je osvojitev OP ZDA večja prioriteta, kot je bila lani, ko je zmagal v Melbournu in Wimbledonu. Letos je ubranil krono v Melbournu, a je po počitku v Parizu moral priznati premoč Kevinu Andersonu v četrtfinalu Wimbledona. Tudi prva lovorika v New Yorku po letu 2008 ostaja zanj (za zdaj) le neizpolnjena želja.

Robert Kaurin