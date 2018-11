Petrol Olimpija je bila kos Crveni zvezdi le prvi polčas, na koncu so Beograjčani slavili s 60:83. Foto: www.alesfevzer.com Beograjčani so bili fizično močnejši in dominantni pod košem. V prvem polčasu smo še držali ravnotežje na igrišču, Mirza Begić je igral zelo enakovredno s centri Crvene zvezde. Dajal nam je širino v igri. V drugem polčasu zaradi bolečin v hrbtu ni stopil na parket, Bojan Radulović in Marko Simonović pa sta enostavno prešibka, da bi Michaelu Oji in Maiku Zirbesu lahko enakovredno parirala. Igrali smo dobro skozi uvodnih 25 minut, nato pa je bila Crvena zvezda enostavno boljši nasprotnik. Zoran Martić, trener Petrola Olimpije VIDEO Zmaji zdržali samo prvi polčas Dodaj v

Polom Petrola Olimpije v drugem polčasu, +23 za Crveno zvezdo

Vodilno moštvo Lige ABA v Stožicah do zanesljive zmage

10. november 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 22:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so bili kos vodilnemu moštvu Lige ABA v Stožicah le prvi polčas, na koncu pa je beograjska ekipa visoko zmagala (60:83).

Beograjčani so v novo sezono krenili silovito, so zmagovalci superpokala Lige ABA v bosanskih Laktaših, kjer so v četrtfinalu ugnali ravno Petrol Olimpijo, po osvojenem naslovu pa po sedmih krogih ne poznajo poraza, zadnji pa so moč beograjske ekipe na svoji koži občutili zmaji.

Zmaji kos favoriziranim gostom

Favorizirani gostje so povedli z 0:4, Olimpija jih je ob koncu prve četrtine ujela in tudi povedla s 4 točkami prednosti (18:14). Drugo četrtino je s košem odprl Marko Simonović in Olimpija je vodila za 3 (25:22). Gostje so hitro prišli do vodstva, po njihovi miniseriji so imeli 4 točke naskoka (25:29), nalet Zvezde je Zoran Martić prekinil z minuto odmora. Prve točke, štiri zaporedne, je dodal kapetan Mirza Begić, a pri gostih je svojo tretjo trojko zadel Billy Baron (29:32). V sami končnici prvega polčasa pa so Beograjčani vodstvo povišali (36:43).

+29 za Beograjčane

Zvezda je po vrnitvi z odmora zavladala, po le dveh minutah igre je vodila z dvomestno prednostjo (46:59), ta pa je naraščala iz minute v minuto. Scott Reynolds je s trojko ob zvoku sirene nekoliko zmanjšal zaostanek (49:65).

V zadnji četrtini so gostje hitro prišli do 21 točk prednosti (51:72). Nato pa so to povišali na skoraj 30 točk naskoka (54:83). Olimpija je z delnim izidom 5:0 omilila zaostanek (59:83), na koncu pa so gostje slavili s 60:83.

Pri zmajih je bil s 17 točkami najboljši Reynolds, pri gostih je 17 točk dosegel Baron.

"Beograjčani so bili fizično močnejši in dominantni pod košem. V prvem polčasu smo še držali ravnotežje na igrišču, Mirza Begić je igral zelo enakovredno s centri Crvene zvezde. Dajal nam je širino v igri. V drugem polčasu zaradi bolečin v hrbtu ni stopil na parket, Bojan Radulović in Marko Simonović pa sta enostavno prešibka, da bi Michaelu Oji in Maiku Zirbesu lahko enakovredno parirala. Igrali smo dobro skozi uvodnih 25 minut, nato pa je bila Crvena zvezda enostavno boljši nasprotnik," je po tekmi komentiral Martić.

LIGA ABA

7. KROG

PETROL OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

60:83 (23:22, 13:21, 13:22, 11:18)

Reynolds 17 (6 podaj), Lapornik 8, Begić in Rebec po 7, Jones 6, Lazić in Mesiček po 4, Špan 3, Simonović 2, Radulović in Šamanić po 1; Baron 17, Faye 12, Dobrić in Zibres po 10, Ojo 8, Ragland in Simanić po 5, Čović 4, Lazić 3, Peperoglu 2.

PARTIZAN - CIBONA

86:67 (23:23, 22:17, 24:16, 17:11)

ZADAR - MEGA BEMAX

80:84 (27:15, 14:22, 24:18, 15:29)

CEDEVITA - IGOKEA

100:80 (24:19, 19:17, 20:25, 37:19)

Nedelja ob 19.00:

MORNAR - BUDUĆNOST



Ponedeljek ob 18.00:

FMP - KRKA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 7 0 108 14 MEGA BEMAX 6 1 43 13 PARTIZAN 4 3 15 11 BUDUCNOST 4 2 44 10 CEDEVITA 3 4 5 10 CIBONA 3 4 -20 10 PETROL OLIMPIJA 2 5 -17 9 FMP 3 3 -28 9 ZADAR 2 5 -36 9 IGOKEA 2 5 -40 9 MORNAR 2 4 -27 8 KRKA 2 4 -47 8

D. S.