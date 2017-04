Polom razglašenega Arsenala in novi žvižgi za Wengerja

Velika zmaga za Crystal Palace v boju za obstanek

10. april 2017 ob 23:00

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so na zadnji tekmi 32. kroga Premier lige doživeli grenak poraz, Crystal Palace je bil na Selhurst Parku boljši kar s 3:0.

Navijači topničarjev so znova izobesili plakate, ki pozivajo trenerja Arsena Wengerja k odstopu. Francoz, ki je na klopi vse od 1. oktobra 1996, se je v vseh 20 sezonah uspel prebiti med najboljšo četverico v angleškem prvenstvu. Arsenal je trenutno na skromnem šestem mestu in nima veliko možnosti za preboj na četrto mesto, ki še vodi v kvalifikacije za Ligo prvakov.



Gostitelji, ki se borijo za obstanek med elito, so povedli v 17. minuti, ko je Andros Townsend zadel s petih metrov po podaji Wilfrieda Zahaja z desne strani. Topničarji so imeli terensko premoč, vendar niso resneje ogrozili vrat.

Evrogol Cabayeja za 2:0

Christian Benteke je v 51. minuti zatresel mrežo z bližine, a je bil v prepovedanem položaju. V 63. minuti je Yohan Cabaye z izjemnim strelom s 15 metrov poslal žogo prek nemočnega vratarja Damiana Martienza v malo mrežico. Znova je lepo podal razigrani Zaha. Končni izid je pet minut zatem postavil srbski vezist Luka Milivojević z bele točke, potem ko je Martinez zapustil vrata in podrl Townsenda.

Allardyce preporodil ekipo

Sam Allardyce je pravi mojster v boju za obstanek v ligi. Crystal Palace, ki je pred devetimi dnevi šokiral Chelsea na Stamford Bridgeu (1:2), je na 16. mestu s 34 točkami in ima šest točk naskoka pred Swanseajem.

Arsenal je imel kar 72 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, a je le trikrat sprožil na vrata Wayna Hennesseyja.

32. krog:

CRYSTAL PALACE - ARSENAL 3:0 (1:0)

Townsend 17., Cabaye 63., Milivojević 68./11-m

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Kelly, Sakho, Schlupp, Milivojević (82./Flamini), Cabaye (74./McArthur), Zaha (88./Delaney), Puncheon, Townsend, Benteke.

Arsenal: Martinez, Bellerin, Mustafi, Gabriel, Monreal, Xhaka, Elneny (59./Ramsey), Walcott (69./Oxlade-Chamberlain), Özil, Sanchez, Welbeck (60./Giroud).

Sodnik: Michael Oliver



Odigrano v soboto in nedeljo:

BOURNEMOUTH - CHELSEA 1:3 (1:2)

King 42.; Smith 17./ag, Hazard 20., Alonso 68.

MANCHESTER CITY - HULL CITY 3:1 (1:0)

Elmohamady 31./ag, Aguero 48, Delph 64; Ranocchia 85.



MIDDLESBROUGH - BURNLEY 0:0



STOKE CITY - LIVERPOOL 1:2 (1:0)

Walters 44.; Coutinho 70., Firmino 72.



WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Clasie 25.



WEST HAM - SWANSEA 1:0 (1:0)

Kouyate 44.



TOTTENHAM - WATFORD 4:0 (3:0)

Alli 33., Dier 39., Son 44., 55.

SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED 0:3 (0:1)

Ibrahimović 30., Mhitarjan 46., Rashford 89.

RK: Larsson 43./Sunderland



EVERTON - LEICESTER 4:2 (3:2)

Davies 1., Lukaku 23., 57., Jagielka 41.; Slimani 4., Albrighton 10.

Lestvica: CHELSEA 31 24 3 4 65:25 75 TOTTENHAM 31 20 8 3 64:22 68 LIVERPOOL 32 18 9 5 68:40 63 MANCHESTER CITY 31 18 7 6 60:35 61 MANCHESTER UTD. 30 15 12 3 46:24 57 ARSENAL 30 16 6 8 61:39 54 EVERTON 32 15 9 8 57:36 54 WEST BROMWICH 32 12 8 12 39:41 44 SOUTHAMPTON 30 11 7 12 37:37 40 WATFORD 31 10 7 14 36:52 37 LEICESTER 31 10 6 15 39:51 36 BURNLEY 32 10 6 16 32:44 36 STOKE CITY 32 9 9 14 34:47 36 WEST HAM 32 10 6 16 42:57 36 BOURNEMOUTH 32 9 8 15 45:59 35 CRYSTAL PALACE 31 10 4 17 42:50 34 HULL CITY 32 8 6 18 33:64 30 SWANSEA 32 8 4 20 37:67 28 MIDDLESBROUGH 31 4 12 15 22:37 24 SUNDERLAND 31 5 5 21 24:56 20

A. G.