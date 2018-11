Poudarki Krivdo za Ramosov primer prevzel klubski zdravnik Eibar je do danes izgubil 7 obračunov z Realom, enkrat pa je uspel remizirati, zdaj pa je malemu klubu iz Baskije uspel zgodovinski podvig. Foto: Reuters Koliko so v petek objavljene obtožbe v Der Spieglu, izhajajoč iz Football Leaksa, vplivale na kapetana Sergia Ramosa in njegove soigralce? Foto: Reuters Težka zadeva, zapletena. Moram se braniti, skupaj z mojim pravnim moštvom, proti tem obtožbam. V moji karieri sem opravil 250 do 300 dopinških testov in nisem padel niti na enem, nikoli ni bili nepravilnosti. Sergio Ramos o dopinških obtožbah. Potem ko je nasledil odpuščenega Julena Lopeteguija, je Santiago Solari kot "gasilec" na klopi Reala nanizal dve ligaški, pokalno in evropsko zmago s skupnih 18:2, a v osrčju Baskije je napad zatajil, obramba pa razpadla. Foto: AP Sorodne novice Ramos junija lani pozitiven, aprila letos pa zavrnil dopinško kontrolo Dodaj v

Polom Reala pri Eibarju; pravkar derbi Atletico – Barcelona 0:0

Vodilni prvaki Španije gostujejo pri Atleticu z Janom Oblakom

24. november 2018 ob 11:46,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 21:50

Madrid - MMC RTV SLO, STA

13. krog La Lige je prinesel konec pozitivnega niza Santiaga Solarija na klopi Reala Madrid. Evropski prvaki so na prvi sobotni tekmi doživeli grd poraz pri Eibarju, ki je za zgodovinsko prvo zmago beli balet nadigral s kar 3:0.

Z nizom štirih zmag si je Solari ravno pred začetkom novembrskega reprezentančnega premora prislužil, da so mu umaknili pridevnik začasni in naj bi tako ostal glavni trener Reala Madrid vsaj do konca sezone 2018/19. A stalno službovanje Argentinca se je začelo s katastrofo v Baskiji. Gonzalo Escalante, Sergi Enrich in Kike Garcia so spisali zgodovino malega kluba, ki je sploh prvič premagal španskega velikana iz prestolnice. Zvezda Eibarjevega šova je bil sicer Marc Cucurella, 20-letni izposojeni nogometaš Barcelone, ki je spletel vse nevarne akcije, po katerih je omenjena trojica v 16., 52. in 57. minuti zabila tri gole, ki bodo še dolgo odmevali.

VAR razveljavil gol Realu in ga priznal Eibarju

Baskovsko moštvo je šlo v tekmo brez peterice prvokategornikov, pri gostih se je v obrambo vrnil Francoz Raphael Varane, zato pa so morali zaigrati brez Casemira in Nacha Fernandeza na sredini. Prvo opozorilo gostom je prišlo že v 3. minuti, ko je Kikejev vole z 20 metrov stresel vratnico. Gareth Bale je zatresel domačo mrežo, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Cucurella je začel čarati in bil vpleten v vse gole, ki so vidno šokirali Madridčane. Prvi gol je bil sprva razveljavljen, a je VAR pokazal, da je bil Cucurella na pravi strani nevidne črte.

Po uri igre 3:0 in konec odpora

Na drugi strani se je Karim Benzema serijsko lovil v "ofsajdsko" zanko domačih, do konca jih je nabral kar sedem, ob tem pa mu je vratar Asier Riesgo še ubranil dvoboj iz oči v oči. Ko je bilo po uri igre že končnih 3:0 in je bilo jasno, da bo Eibar v devetem obračunu prvič premagal Real Madrid, je samo Thibaut Courtois preprečil, da ne bi na stadionu Ipurua odjeknila celo petarda. Eibar se je s podvigom povzpel tik za hrbet Reala, na 7. mestu za mesto višeuvrščenimi Madridčani zaostaja le 2 točki.

Pri Realu zanikajo obtožbe o kršenju protidopinških pravil

Real Madrid zanika obtožbe Football Leaksa, da je kapetan kraljevega kluba Sergio Ramos v finalu Lige prvakov 2017 kršil protidopinška pravila. V izjavi so javnost so pri evropskih klubskih prvakih zapisali, da Ramos ni nikoli kršil pravil Svetovne protidopinške agencije (Wada) in da je Uefa stvar zaprla takoj po tem, ko so strokovnjaki Wade in tudi Uefa stvar preverili. "Glede drugih objavljenih obtožb in zanemarljivih dokazov pa klub ne bo podal izjave," so še zapisali v klubu.

Nemška revija Der Spiegel je poročala, da so v Ramosovem vzorcu po lanskem junijskem finalu proti torinskemu Juventusu našli vzorce deksametazona. Deksametazon lahko izboljša koncentracijo in je na seznamu prepovedanih poživil. Športniki ga lahko uporabljajo, če ga napovedo kot zdravilo in imajo ustrezna dovoljenja, a Ramos tega ni storil, so zapisali v Spieglu.

Poleg tega so pisali, da naj bi Ramos letos aprila po prvenstveni tekmi v Malagi zavrnil udeležbo na dopinškem testu španske protidopinške agencije. Krivdo za primer je že prevzel klubski zdravnik, ki je priznal, da je nogometašu dan pred tekmo vbrizgal po en odmerek v koleno in ramo. V dopinške dokumente je vnesel, da je vbrizgal betametazon, ki pa je med tekmami prav tako prepovedan.

13. krog:

LEGANES - ALAVES 1:0 (1:0)

En Nesyri 42.



EIBAR - REAL MADRID 3:0 (1:0)

Escalante 16., Enrich 52., Kike 57.



VALENCIA - RAYO VALLECANO 3:0 (1:0)

Mina 35., 61., Gameiro 76.

RK: Advincula 87./Rayo Vallecano

HUESCA - LEVANTE 2:2 (1:1)

Rivera 23., Etxeita 51.; Marti 45., Boateng 74.

Danes ob 20.45:

ATLETICO MADRID - BARCELONA 0:0 (0:0)

Atletico Madrid: Oblak, Filipe Luis, Hernandez, Savić, Arias, Rodri, Lemar, Koke, Saul Niguez, Diego Costa, Griezmann.

Barcelona: ter Stegen, Alba, Umtiti, Pique, Semedo, Busquets, Arthur, Sergi Roberto, Vidal, Messi, Suarez.

Sodnik: Jesus Gil Manzano

Nedelja ob 12.00:

ATHLETIC BILBAO - GETAFE



Ob 16.15:

SEVILLA - VALLADOLID



Ob 18.30:

ESPANYOL - GIRONA



Ob 20.45:

VILLARREAL - BETIS



Ponedeljek ob 21.00:

REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO

Lestvica:

BARCELONA 12 7 3 2 34:18 24 SEVILLA 12 7 2 3 24:14 23 ATLETICO MADRID 12 6 5 1 16:8 23 ALAVES 13 7 2 4 17:13 23 ESPANYOL 12 6 3 3 16:10 21 REAL MADRID 13 6 2 5 20:19 20 LEVANTE 13 5 3 5 20:21 18 EIBAR 13 5 3 5 15:18 18 VALENCIA 13 3 8 2 11:9 17 REAL VALLADOLID 12 4 5 3 9:9 17 GIRONA 12 4 5 3 13:14 17 REAL SOCIEDAD 12 4 4 4 15:14 16 GETAFE 12 4 4 4 11:10 16 REAL BETIS 12 4 4 4 12:15 16 CELTA VIGO 12 3 5 4 22:20 14 LEGANES 13 3 4 6 10:16 13 VILLARREAL 12 2 5 5 11:13 11 ATHLETIC BILBAO 12 1 7 4 13:19 10 RAYO VALLECANO 13 1 4 8 14:28 7 HUESCA 13 1 4 8 12:27 7

T. J., T. G., M. R.