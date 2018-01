Polona Hercog v Aucklandu med osem

Za polfinale proti Nemki Görgesovi

3. januar 2018 ob 10:31

Auckland

Polona Hercog je po Alison Van Uytvanck prepričljivo opravila še z eno Belgijko, Kirsten Flipkens, in se uvrstila v ćetrtfinale teniškega turnirja v Aucklandu.

Slovenka je po uri in 14 minutah slavila s 6:4 in 6:2. Za uvrstitev v polfinale se bo pomerila z drugo nosilko turnirja z nagradnim skladom 226.000 dolarjev, Nemko Julio Görges.

Hercogova in Görgesova sta se do zdaj pomerili petkrat, Slovenka pa je slavila le enkrat, in sicer leta 2012 na turnirju v Bastadu.

AUCKLAND, osmina finala, tabela

(226.750 am. dolarjev, trda podlaga)



WOZNIACKI (DAN/1) - MARTIĆ (HRV)

6:2, 6:2

KENIN (ZDA) - LEPCHENKO (ZDA)

6:4, 7:6

A. RADWANSKA (POL/4) - TOWNSEND (ZDA)

6:3, 7:5

VICKERY (ZDA) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:2, 6:4

HSJEH (TJV) - BONAVENTURE (BEL)

6:4, 6:3

STRYCOVA (ČEŠ/3) - LARSSON (ŠVE)

6:1, 6:7, 6:2

HERCOG (SLO) - FLIPKENS (BEL)

6:4, 6:2

GÖRGES (NEM/2) - KUZMOVA (SLK)

6:4, 6:0

