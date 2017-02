Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Polona Hercog

4. februar 2017 ob 07:00

Maribor - MMC RTV SLO

Ko bom spet prišla na neko raven, se bom morala odločiti za trenerja, za zdaj pa težko rečem, kdo bi to lahko bil. Željko ima svoje obveznosti, lahko začne trenirati tudi koga drugega.

Zagotovo pa je on moja največja podpora, najboljše nasvete lahko dobim samo od njega. So pa včasih malo načeti živci in je težko sodelovati s človekom, s katerim si skupaj zasebno.

Trenutno nimam trenerja, ker sem si rekla, da počakam, da pridem k sebi. Ogromen plus je, da sem lahko prišla sem in mi bodo na voljo trenerji od Roka Petelinška do Nastje Rečnik. Dober je občutek, ko veš, da ti ljudje poskušajo pomagati in da delajo s srcem.

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog, ki je imela v zadnjem letu obilo težav z zdravjem in vse od Odprtega prvenstva ZDA pred petimi meseci ni tekmovala, je v četrtek uradno postala članica Teniškega kluba Branik, s katerim bo zdaj sodelovala. V zadnjem obdobju je bil njen trener nekdanji hrvaški tenisač Željko Krajan, ki je tudi njen partner.

Vir: Večer

M. R.