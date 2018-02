Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Ugled smučarskih tekov je v podobnem položaju, kot je bil pred leti ugled kolesarstva. Foto: Reuters Dodaj v

Polovica tekačev na letošnjih igrah s sporno krvno sliko

4. februar 2018 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

46 odstotkov dobitnikov medalj na OI in SP v smučarskih tekih med letoma 2001 in 2017 ima sumljive krvne izide, kar namiguje na doping.

Štirje evropski mediji (nemški ARD, britanski Sunday Times, švedski SVT in švicarski Republic) so pridobili krvne podatke o približno 2.000 športnikih, ki so skupaj oddali približno 10.000 vzorcev.

Spornih 313 medalj

Vzorci so bili odvzeti v obdobju med letoma 2001 in 2010, sporni športniki pa naj bi v 17 letih (2001–2017) na največjih tekmovanjih skupaj osvojili kar 313 medalj. ARD je podatke posredoval ameriškemu zdravniku Jamesu Strayu Gundersonu, ki je v preteklosti že sodeloval z Mednarodno smučarsko zvezo. "Veliko dobitnikov medalj ima nenormalno krvno sliko, kar kaže na širok razpon dopinga v našem športu," je komentiral zdravnik.

Športniki iz Rusije, Norveške, Švedske ...

Tretjina vseh zmagovalcev iz tega obdobja ima sumljivo krvno sliko. Največ spornih športnikov je iz Rusije (nekaj tekačev iz te države je že kaznovanih), kar nekaj sumljivih dobitnikov medalj pa prihaja še iz Norveške, Švedske, Avstrije in Nemčije.

Podatki kažejo tudi, da ima več kot polovica prijavljenih tekačev na olimpijskih igrah v Pjongčangu "nenormalne" krvne izvide.

