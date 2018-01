Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Aleksej Poltoranin je osvojil deseto zmago v karieri. Foto: EPA VIDEO Östbergovo in Wengovo loč... Dodaj v

Poltoranin in Wengova zmagala v dolini Fiemme

Jutri zadnja etapa na Tour de Skiju

6. januar 2018 ob 16:34

Val di Fiemme - MMC RTV SLO

Kazahstanec Aleksej Poltoranin je zmagovalec predzadnje etape novoletne turneje smučarskih tekačev v dolini Fiemme. 30-letni Kazahstanec je slavil na tekmi s skupinskim štartom na Tour de Skiju. Za seboj je na 15-kilometrski razdalji pustil Rusa Andreja Larkova (+0,4) in Kanadčana Alexa Harveyja (+0,9). Četrti je bil David Cologna (+2,3). Švicar ima pred nedeljskim zaključnim vzponom na Alpe Cermis dovolj veliko prednost, tako da se bo najbrž veselil že četrte skupne zmage na turneji. V ženski konkurenci se bosta za končno zmago udarili Norvežanki Heidi Weng in Ingvild Flugstad Oestberg. Wengova je slavila na današnji predzadnji etapi, na 10-kilometrski razdalji. Druga je bila Finka Krista Parmakoski (+7,9), tretja pa Avstrijka Teresa Stadtlober (+8,6). Zaključni etapi bosta na sporedu jutri.

TOUR DE SKI, Val di Fiemme Skupinski štart, 10 km (Ž): 1. H. WENG NOR 29:07,9 2. K. PARMAKOSKI FIN +7,6 3. T. STADLOBER AVT 8,6 4. J. GIGGINS ZDA 23,6 5. I.-F. OESTBERG NOR 35,2 Slovenskih tekačic ni več na turneji. Skupinski štart, 15 km (M): 1. A. POLTORANIN KAZ 38:40,3 2. A. LARKOV RUS +0,4 3. A. HARVEY KAN 0,9 4. D. COLOGNA ŠVI 2,3 5. A. BOLŠUNOV RUS 15,0

Sesštevek turneje: Ženske (5/6): 1. I.-F. OESTBERG NOR 1:48:43,2 2. H. WENG NOR +1,8 3. K. PARMAKOSKI FIN 1:33,5

Moški (5/6): 1. D. COLOGNA ŠVI 2:20:37,7 2. A. POLTORANIN KAZ +1:14,4 3. S. USTJUGOV RUS 1,21,5

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (16/31): 1. I. F. ÖSTBERG NOR 727 2. H. WENG NOR 704 3. C. KALLA ŠVE 610 4. M. BJOERGEN NOR 493 . J. DIGGINS ZDA 493 ... 45. A. LAMPIČ SLO 45 55. K. VIŠNAR SLO 31 64. V. FABJAN SLO 14 74. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (16/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 752 2. A. BOLŠUNOV RUS 550 3. S. USTJUGOV RUS 525 4. A. HARVEY KAN 506 5. M.-J. SUNDBY NOR 505

D. S.