Poudarki 15. zaporedna zmaga Houstona Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Josh Richardson blokira poskus Reggieja Bullocka. Foto: Reuters James Harden je k zmagi Houstona nad Bostonom prispeval 26 točk, 7 skokov in 10 podaj. Foto: Reuters Dodaj v

Pomembna zmaga Miamija v boju za končnico

Denver slavil v Clevelandu, Lakersi v San Antoniu

4. marec 2018 ob 08:01,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 08:23

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v boju za uvrstitev v končnico Lige NBA zadržali na varni razdalji neposrednega tekmeca Detroit, na osmem mestu Vzhoda imajo zdaj štiri zmage več kot Pistonsi. Pred domačimi navijači so jih premagali s 105:96.

Goran Dragić je v 31 minutah zbral 13 točk, pet podaj, dva skoka in dve ukradeni žogi. Vse točke je dosegel v prvem polčasu, v drugem sploh ni metal na koš. Najboljša strelca Miamija sta bila Josh Richardson in Kelly Olynyk s po 17 točkami. Pri gostih, ki so osmič zapored izgubili na gostovanjih, jih je Blake Griffin v statistiko vpisal 31.

Detroit je na zadnjih desetih tekmah zmagal le dvakrat. Dobro je sicer odprl tekmo in vodil s 5:14, a je Miami do konca prve četrtine zaostanek zmanjšal le na eno točko (27:28). Ob polčasu so domači vodili z 59:46. Bližje kot na 74:70 gostje nato niso več prišli.

Miami je drugič zapored igral brez poškodovanih Tylerja Johnsona in Wayna Ellingtona. Zaradi osebnih razlogov je manjkal tudi center Bam Adebayo.

Cavsom in Spursom ne gre

Houston se je veselil že 15. zaporedne zmage, s 123:120 je bil boljši od Bostona. Trevor Ariza je zadel trojko za izenačenje in dobro minuto pred koncem povedel gostitelje v vodstvo s 117:115. Ob sireni bi Marcus Smart z metom iz obupa kmalu izsilil podaljšek.

Denver je slavil v Clevelandu s 117:126. To je bila šesta zmaga Nuggetsov na zadnjih osmih tekmah, Cavaliersi pa so na zadnjih šestih srečanjih izgubili štirikrat.

Los Angeles Lakersi so se veselili v San Antoniu, bilo je 112:116. Lonzo Ball je v zadnjih treh minutah zadel tri trojke. Spursi so doživeli drugi zaporedni poraz in petega na zadnjih šestih tekmah.

Portland je za šesto zaporedno zmago s 108:100 strl odpor Oklahome Cityja, ki je v Moda Centru klonil osmič zapored.

Tekme 3. marca:

ORLANDO - MEMPHIS 107:100

Vučević 19; McLemore 20.

MIAMI - DETROIT 105:96

Richardson in Olynyk po 17, J. Johnson 14, Dragić (iz igre 4/9, za tri 1/2, 2 skoka in 5 podaj) in Winslow po 13, Wade 11, Whiteside 8 in 19 skokov; Griffin 31, Drummond 22 in 18 skokov.

CLEVELAND - DENVER 117:126

James 25, 10 skokov in 15 podaj; Harris 32.

HOUSTON - BOSTON 123:120

Gordon 29, Harden 26, 7 skokov in 10 podaj, Ariza 21; Morris 21.

SAN ANTONIO - LA LAKERS 112:116

Gasol 19, 10 skokov in 8 podaj; Randle 25.

SACRAMENTO - UTAH 91:98

Fox 17; Mitchell 27.

PORTLAND - OKLAHOMA CITY 108:100

McCollum 28; Westbrook 30 (iz igre 12/31) in 11 skokov.



Tekme 4. marca:

ATLANTA - PHOENIX

WASHINGTON - INDIANA



TORONTO - CHARLOTTE



DALLAS - NEW ORLEANS



MILWAUKEE - PHILADELPHIA



LA CLIPPERS - BROOKLYN



SACRAMENTO - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 61 44 17 72,1 BOSTON CELTICS 64 44 20 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 62 36 26 58,1 WASHINGTON WIZARDS 63 36 27 57,1 INDIANA PACERS 62 35 27 56,5 PHILADELPHIA 76ERS 61 34 27 55,7 MILWAUKEE BUCKS 62 33 29 53,2 MIAMI HEAT 63 33 30 52,4 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 63 29 34 46,0 CHARLOTTE HORNETS 63 28 35 44,4 NEW YORK KNICKS 63 24 39 38,1 CHICAGO BULLS 62 21 41 33,9 BROOKLYN NETS 63 20 43 31,7 ORLANDO MAGIC 63 20 43 31,7 ATLANTA HAWKS 63 19 44 30,2

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 62 49 13 79,0 GOLDEN STATE WARRIORS 63 49 14 77,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 63 37 26 58,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 NEW ORLEANS PELICANS 61 35 26 57,4 SAN ANTONIO SPURS 63 36 27 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 65 37 28 56,9 DENVER NUGGETS 63 35 28 55,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 61 33 28 54,1 UTAH JAZZ 63 33 30 52,4 LOS ANGELES LAKERS 62 28 34 45,2 SACRAMENTO KINGS 63 19 44 30,2 DALLAS MAVERICKS 63 19 44 30,2 PHOENIX SUNS 64 19 45 29,7 MEMPHIS GRIZZLIES 62 18 44 29,0

M. R.