Ponomarenko Janićeva in Ostermanova priveslali do brona na SP-ju

Zlata medalja na Novo Zelandijo

26. avgust 2017 ob 12:03,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 12:46

Račice - MMC RTV SLO, STA

Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na svetovnem prvenstvu v Račicah v konkurenci ženskih dvosedov na 500 metrov osvojili bronasto kolajno.

Zmagali sta Caitlin Ryan in Lisa Carrington z Nove Zelandije pred Nemkama Tino Dietze in Franzisko Weber. Slovenski kajakašici sta na Češkem v tretjem skupnem nastopu priveslali na oder za zmagovalke. To jima je uspelo tudi na svetovnem pokalu v Szegedu ter na evropskem prvenstvu v Plovdivu, kjer sta bili srebrni. To je prva slovenska kolajna v konkurenci kajakaških dvojcev na svetovnih prvenstvih v sprintu na mirnih vodah.

Napovedovali boj za medalje

Če je bilo julijsko evropsko prvenstvo v Plovdivu še presenečenje, saj sta prvič nastopili skupaj na veliki tekmi, potem tokrat ni bilo tako. Že pred odhodom na Češko sta odkrito napovedali boj za najvišja mesta. Tudi tokrat sta nastopili kot že vso sezono, ko veslata v prvem delu proge nekoliko počasneje, potem pa stopnjujeta ritem in v drugih 250 metrih prihajata v ospredje. Nekaj časa sta veslali celo na drugem mestu, a sta bili nato Nemki močnejši. Ponomarenko Janićeva je sicer pred dnevi napovedala, da se bosta za bron udarili prav z Nemkami.

"Ko sem prišla v cilj, sem vedela, da sva tretji, potem pa je Anja rekla, da morda nisva in sledilo je mučno čakanje. Dan se je sicer začel kot vsak drug v Bolgariji, imeli sva majčke brez rokavov, deževalo je, Anji sem posodila svoja očala, ki so svetlejša. Vedeli sva, da sva sposobni dobrega rezultata. A zadnjih 100 metrov je bilo izredno težkih, kar nekako mi je odrezalo roke, ki jih sploh nisem čutila, in nisem mogla držati vesla. Na srečo je prišla zadnja boja hitro, da je bilo konec in super tretje mesto," je dejala Ponomarenko Janićeva, ki jo popoldan čaka še posamična disciplina 200 metrov.

"Odločili smo se za dvojni program, čeprav bi šla zdajle najraje na sladoled in počivat. A tudi popoldne bom naredila vse za še eno uvrstitev v finale A," je dodala 35-letna Primorka, ki je letos nastopila v osmih finalnih tekmah, poleg evropskega in svetovnega prvenstva še na svetovnih pokalih, in se na vsaki zavihtela na zmagovalni oder.

Ostermanova delala vse tako kot na EP-ju

Po osvojeni medalji se je smejalo tudi 24-letni Ostermanovi, ki je v tej sezoni naredila ogromen napredek: "To je neverjetno, iz tekme v tekmo osvajava odličja, mislim, da se lahko na to navadim, saj je občutek res neverjeten. Zadnji del tekme je bil danes zelo težek, neenakomeren, nisva bili kot eno, a sva nekako priveslali do cilja. Ko sva prišli v cilj, sem samo pogledala levo na dvojko in sem si rekla, pa ne, da sva četrti. Špela je rekla, da sva tretji, in potem sem samo gledala na semafor in čakala ter si oddahnila. No, na srečo se je izšlo, super, res."

"Vse je bilo tako kot na evropskem prvenstvu, tudi ulilo se je pred tekmo. Ko sem pred tekmo govorila z očetom, je dejal, delaj vse tako, kot si takrat, če si šla v čoln z levo nogo, pojdi tudi zdaj z levo nogo noter," je pristavila Koprčanka in dodala: "Tako, zdaj sem 'fraj'. Grem pospravit čoln, in to je to."

Za Ponomarenko Janićevo prvenstva še ni konec, popoldne jo ob 15.54 čaka polfinalna tekma na 200 metrov, kjer bo lovila nov finalni nastop. Končne odločitve te discipline sledijo v nedeljo.

