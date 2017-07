Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Špela Ponomarenko Janič se je vnovič odločila za dvojni program, solonastop v kajaku na 200-metrski razdalji in dvojec z Anjo Osterman na 500 metrov. Foto: www.alesfevzer.com Veliko je odvisno od dnevne forme, počutja, tekmecev in razmer, a neumno bi bilo reči, da je cilj finale. Letos sem bila prav na vseh tekmah svetovnega pokala na stopničkah in tudi na evropskem prvenstvu merim na kolajno. Špela Ponomarenko Janič Ponomarenko Janičeva je z Ostermanovo v dvojcu začela sodelovati v letošnji sezoni. Foto: STA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ponomarenko Janićeva v Bolgarijo po kolajno

Primorka se ne izogiba odgovornosti

10. julij 2017 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kajakaše in kanuiste na mirnih vodah konec tedna v Plovdivu čaka letošnje evropsko prvenstvo. Udarni adut v petčlanskem slovenskem taboru je 35-letna Koprčanka Špela Ponomarenko Janić.

Ponomarenko Janičeva se je vnovič odločila za dvojni program, solonastop v kajaku na 200-metrski razdalji in dvojec z Anjo Osterman na 500 metrov. "V obeh disciplinah imam visoke cilje, dvojni nastop pa je seveda vedno izziv, a to sva z Anjo trenirali, naredili tudi simulacijo tekmovalnega programa in mislim, da sva sposobni narediti dober izid," je pred srednim odhodom v Bolgarijo za STA povedala lanska finalistka olimpijskih iger, ki je v Riu zgrešila kolajno le za eno mesto.

Primorka se ne izogiba odgovornosti in napoveduje boj za kolajno: "Veliko je odvisno od dnevne forme, počutja, tekmecev in razmer, a neumno bi bilo reči, da je cilj finale. Letos sem bila prav na vseh tekmah svetovnega pokala na stopničkah in tudi na evropskem prvenstvu merim na kolajno." S kolajno pa bi izkupiček z EP-ja izenačila s številom kolajn na SP-ju, saj je bila na večjih tekmah na zmagovalnem odru že trikrat.

Forma se vzpenja

Z Ostermanovo sta v dvojcu začeli sodelovati v letošnji sezoni, šele letos dobili tudi tekmovalni čoln, že na prvi tekmi svetovnega pokala konec maja v Szegedu na Madžarskem pa sta se zavihteli tudi na stopničke. "Forma se vzpenja, enojec in dvojec sta hitrejša, a tudi konkurenca ni počivala. Za naju je pomembno, da bova odveslali svojo tekmo in pokazali najboljše." Razlika od skupnih začetkov do obdobja pred EP-jem je v dvojcu po mnenju Ponomarenkove res velika. "Tehnika je bila na začetku tako različna, da je bil prvi občutek ta, da sem se spraševala, kaj se sploh greva. Še vedno ni idealno, a izboljšuje se iz dneva v dan. Imava še velike rezerve, posebej v finišu, a treba je pustiti času čas."

Še se pojavljajo napake

Zadnje skupne priprave sta tekmovalki opravili v Bohinju. "Zdaj sva več časa namenjali prav dvojcu, saj na začetku sezone sploh nisva imeli svojega čolna, tako da je bil dvojec na programu dvakrat ali trikrat na teden. Res so občutki vedno boljši, kot rečeno, pa se pri velikih hitrostih še pojavljajo napake," je še povedala Koprčanka, trikratna udeleženka olimpijskih iger, in priznala, da je imela v obdobju priprav tudi težavo s turom na nepravem mestu za veslanje, a vseeno je tako rekoč vse treninge opravila po načrtih.

Že vnaprej je jasno tudi, da bo EP pomemben preizkus za dvojca, saj bo ob morebitnem dobrem nastopu to zanesljivo tudi kombinacija za svetovno prvenstvo, ki bo avgusta v Račicah na Češkem. Predtekmovanja v Plovdivu se bodo začela v petek, ob obeh dekletih pa bodo slovenijo zastopali še Jošt Zakrajšek, Simon Blažević in Rok Šmit.

