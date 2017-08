Ponomarenko Janićeva zlahka v polfinale

V soboto še več slovenskih nastopov

25. avgust 2017 ob 11:27

Račice - MMC RTV SLO, STA

Slovenska kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je z zmago in skupno drugim časom predtekmovanja napredovala v sobotni popoldanski polfinale na 200 metrov.

Poleg tega bo v soboto skupaj z Anjo Osterman nastopila še v finalu na 500 metrov.

Ponomarenko Janićevi trenutno v Račicah, na prizorišču uspeva vse po načrtih. Skupaj z Ostermanovo je v četrtek z zmago v skupini neposredno napredovala v finale, tudi danes je zmagala v svoji predtekmovalni skupini in bo v soboto preko polfinala lovila nedeljski finale posamične preizkušnje.

Morala je popravljati smer

"V redu je bilo, sem zadovoljna. Čeprav je starter na začetku malo čakal in sem morala popravljati smer, je potem vse lepo steklo in vožnja je bila dovolj za zmago. Ko štartamo, se postavimo malo postrani, da potem s prvim zaveslajem zaveslamo naravnost, tako da sem morala popravljati smer, ampak sem bila hitro v pravi liniji, tako da je šlo," je po zmagi na 200-metrski razdalji dejala Ponomarenko Janićeva.

Disciplino ima rada že od malih nog

"200 metrov je moja disciplina, ki jo imam rada že od malih nog. 500 metrov sem bolj veslala v preteklih letih, ker je bila edina olimpijska disciplina, ampak je res težka, vse te boli, 200 pa je napad od starta do cilja, ni preračunavanj, moraš biti skoncentriran na startu, da zaveslaš v tisti tisočinki sekunde, ko da starter znak in da čim manj izgubiš. Paziti moraš, da se ne zabiješ v startni blok, saj te to precej upočasni, tudi zato sama v zadnjih letih startam nekoliko počasneje," je o razlikah med tekmo na 200 in 500 metrov povedala 35-letna Koprčanka.

Počitek in regeneracija sta zelo pomembna

Zdaj bo spet osredotočena le na dvosed. "Najprej je finale A, to je jutri najpomembnejše, polfinalne skupine na 200 metrov najverjetneje ne bom pogledala do konca finala A. Potem se bo treba čim boljše spočiti in regenerirati, kolikor se bo dalo, do popoldanske tekme in polfinala na 200 metrov," je še dejala Ponomarenko Janićeva.

Kajakašici sta sicer evropski podprvakinji v dvosedu na 500 metrov, Ponomarenko Janićeva pa je julija na evropskem prvenstvu v Plovdivu osvojila še bron med posameznicami na 200 metrov.

Poleg Ostermanove in Ponomarenko Janićeve bodo v soboto nastopili še trije Slovenci. Na vodi bosta še Maks Frančeškin in Vid Debeljak v malem finalu na 200 metrov, v finalu C pa bo na 1000 metrov veslal Jošt Zakrajšek, ki ga v nedeljo čakata še zaključek prvenstva in najdaljša disciplina na 5.000 metrov.

