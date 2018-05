Poplatnik z dvema goloma dvignil Triglav z dna

V soboto večni derbi v Ljudskem vrtu

14. maj 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 19:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Gorice so na zadnji tekmi 33. kroga Prve lige TS izgubili proti Triglavu z 0:2. Blestel je Matej Poplatnik, ki je dosegel oba zadetka in se na vrhu lestvice strelcev izenačil z Marcosom Tavaresom.



Kranjčani so se veselili šeste zmage v sezoni, s katero so se znova prebili na predzadnje mesto, pred Ankarančani imajo zdaj dve točki naskoka. Novogoričani so zapravili priložnost, da se izenačijo s petouvrščenim Celjem.

Triglav boljši v prvem polčasu

V prvem polčasu so bili Gorenjci boljši. V 15. minuti je Gašper Udovič streljal od daleč, a malce zgrešil cilj, v 29. minuti pa je Poplatnik streljal z glavo, a je bil Grega Sorčan na pravem mestu. Goriški vratar je v 34. minuti zaustavil tudi strel Igorja Bukare.

Pravi evrogol Poplatnika za 0:2

V drugem polčasu so najprej zapretili Novogoričani, ko je nekoliko z leve strani sprožil Semir Smajlagić, Elvis Džafić pa je žogo odbil. V 59. minuti so Gorenjci povedli, potem ko je po kotu z desne strani z glavo zadel Poplatnik. V 79. minuti je Poplatnik izvrstno izvedel prosti strel z 20 metrov. Žogo je zavrtinčil prek živega zidu in zadel v levi zgornji kot novogoriških vrat.

Preostale tekme so bile odigrane v soboto in nedeljo, Maribor pa je prevzel vodstvo na lestvici. Sobotni večni derbi bo začel s točko prednosti pred Olimpijo.

33. krog:

GORICA - TRIGLAV 0:2 (0:0)

300; Poplatnik 60., 79.

Gorica: Sorčan, Celcer , Gregorič, Tomiček, Nagode , Tešija , Marinič ( 73./Džuzdanović ), Kolenc , Curk, Gulič ( 63./Osuji), Smajlagić ( 67./Burgić).



Triglav: Džafić, Šmit, D. Kryeziu, Elsner , Bukara , Tijanič, E. Kryeziu ( 56./Vokić ), Udovič, Bojić, Majcen ( 67./Pušnik), Poplatnik ( 82./Žurga).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

Odigrano v soboto in nedeljo:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI 0:0

2.500 gledalcev



ALUMINIJ - DOMŽALE 1:2 (0:0)

250; Horvat 67.; Alvir 59., Hebaj 77.



CELJE - RUDAR 1:3 (0:2)

530; Lotrič 89.; Šehić 36., Radić 42., 65.

KRŠKO - MARIBOR 1:2 (0:0)

1.000; Balić 93.; Dervišević 81., Zahović 88.

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 33 14 5 14 47:46 47 CELJE 33 12 8 13 53:47 44 GORICA 33 12 5 16 35:45 41 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 33 7 9 17 36:58 30 TRIGLAV 33 6 7 20 28:62 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

T. O.