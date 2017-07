Peaty prvi, ki se je spustil pod 26; Stevens v polfinalu

Evropski podprvak na 50 m prsno Peter John Stevens je nastopil v polfinalu in boje v disciplini 50 metrov prsno končal na 13. mestu. Foto: AP

Ocenite to novico!

Popoldansko dogajanje na SP-ju v plavanju

25. julij 2017 ob 07:08,

zadnji poseg: 25. julij 2017 ob 18:28

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Stevens si je v dopoldanskih kvalifikacijah na prvenstvu v Budimpeštu mesto med šestnajsterico polfinalistov priboril po dodatnem plavanju, saj si je 16. mesto delil še z Rusom Vsevolodom Zankom in Nizozemcem Arnom Kammingo. Trojica je morala v dodatno plavanje za zadnje mesto v polfinalu. Najmočnejši je bil Stevens s 27,38.



Zgodba dneva je Adam Peaty, ki je dvakrat popravil svetovni rekord. Dopoldne je plaval 26,10, v polfinalu pa neverjetnih 25,95. Veliko presenečenje bo, če mu v sredo ne bo uspelo združiti naslova na 50 in 100 metrov prsno.

Svetovnih rekordov pa s tem še ni bilo konec. Že v naslednji disciplini, 100 metrov hrbtno, je Kanadčanka Kylie Jacqueline Masse postavila nov mejnik z izidom 58,10. Prejšnjo rekordno znamko (Gemma Spofforth, 28. julij 2009, Rim) je popravila za dve stotinki.

V najdaljši disciplini, 1.500 metrov kravl, je pričakovano slavila Katie Ledecky, ki je drugouvrščeno Mirelo Belmonte ugnala za 19 sekund.

Torkove finalne odločitve 200 m prosto (M): 1. S. JANG KIT 1:44,39 2. T. HAAS ZDA 1:45,04 3. A. KRASNIH RUS 1:45,23 1.500 m prosto (Ž): 1. K. LEDECKY ZDA 15:31,82 2. M. BELMONTE ŠPA 15:50,89 3. S. QUADARELLA ITA 15:53,86 100 m hrbtno (Ž): 1. K. J. MASSE KAN 58,10 2. K. BAKER ZDA 58,58 3. E. SEEBOHM AVS 58,59



Bau 19. na 800 m prosto

Martin Bau iz ravenskega Fužinarja se je na 800 m prosto povsem približal junija na Reki doseženemu osebnemu rekordu in z 19. mestom dosegel še eno solidno uvrstitev.

"Vedel sem, da me čaka zelo zahtevna naloga, saj sem plaval v težki skupini. Poskušal sem se osredotočiti nase in mislim, da sem dobro razporedil moči, saj je izid blizu osebnega rekorda in s tem sem zadovoljen. Vesel sem, da sem se še enkrat prebil med prvih 20, kar je motivacija za naprej, saj se počasi bližam najboljšim," je po tekmi ocenil Bau.

Njegova klubska kolegica, Gaja Natlačen, pa je zgolj za ogrevanje pred nastopom na 800 m prosto nastopila še na 200 m prosto in bila 34. "To je bil samo en start pred novo tekmo. Zame je bil pomemben za zadnji nastop," je bila po tekmi jedrnata Korošica, ki je že v ponedeljek osvojila 13. mesto na 1.500 m prosto.

Vaterpolski turnir (M), četrtfinale:

Črna gora - GRČIJA

7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2)

SRBIJA - Avstralija

15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0)



Danes ob 20.30:

MADŽARSKA - RUSIJA



Ob 22.00:

HRVAŠKA - ITALIJA