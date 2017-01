Popoln konec tedna za Stocha v Wisli, Domen le desetinko za Tandejem

Do točk tudi Damjan, Tepeš in Pavlovčič

15. januar 2017 ob 13:32,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 16:53

Wisla - MMC RTV SLO

Na skakalnici Adama Malysza v Wisli so Poljaki prišli na svoj račun. Kamil Stoch se je veselil dvojne zmage. Domen Prevc je drugo tekmo končal na tretjem mestu.

Najboljši slovenski skakalec v letošnji zimi je v prvi seriji skočil 130 m in bil na drugem mestu. V finalu ga je z izjemnim skokom (134,5 m) le za desetinko točke prehitel Daniel Andre Tande. Prevc je v finalni seriji skočil 132 m. Stoch je prepričljivo vodil po prvi seriji s 135,5 metra, v finalu pa je s 128 metri uspel zadržati 1,2 točke naskoka pred Tandejem.

Jernej Damjan je končal na 18. mestu, Jurij Tepeš je bil 23., Bor Pavlovčič pa 28. Aljaž Osterc je na svoji prvi tekmi v pokalu nastop končal po prvi seriji na 34. mestu (119 m).

Na tekmo pa se nista uvrstila Anže Semenič (112 m), ki je nastop na 41. mestu zgrešil za eno mesto in eno točko, ter prvič Cene Prevc (43., 111 m), ki so ga od petdeseterice ločila tri mesta in 1,3 točke.

Domen: Mislim, da spet skačem vedno bolje

"Znova je bila to malce bolj vetrovna tekma. Če pogledamo odbitke ravno ne, ampak ta veter se tukaj v Wisli kar pozna. Sicer pa se mi zdi, da je bil danes prvi skok za odtenek boljši kot drugi. Če pri drugem odštejemo to, kar sem počel v zraku, je bil dokaj podoben prvemu. Po prvem sem bil zadovoljen, ker sem našel tisto, da sem počasi začutil, kako je potrebno skakati. Včeraj smo se morda malce narobe razumeli, da krivulja mojih skokov pada. Krivulja je padala samo gledano na skoke v Wisli, sicer pa mislim, da spet skačem vedno bolje," je povedal Domen Prevc.

"Desetinka je desetinka, konec koncev pa tudi, če bi bil Tande deset točk pred mano, ne bi bilo nič drugače. Ne vem, kako bi to sploh še drugače lahko komentiral. Motivacijo bi vseskozi nekje lahko iskal, vendar jaz je imam za skoke več kot dovolj. Vedno se dobro pripravim za vse, vedno grem na polno," je še dodal najboljši slovenski skakalec v letošnji sezoni.

Janus zadovoljen s stopničkami po dolgem času

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus je bil zadovoljen: "Zelo napeta tekma, spredaj so bile razlike zelo majhne, kar je dobro. Po dolgem času stopničke za nas, tako da sem zadovoljen. Predvsem sem vesel, da gre pri Domnu na bolje, tako da to je v redu. Njegov prvi skok na tekmi je bil eden boljših v zadnjem času, ne samo v Wisli. V finalu je prehitro pritisnil trup proti smučkam in je malo izgubil na višini, a to so drobne napake. Vseeno se je lepo spustil naprej in to je dobro. Poteka napet boj za vrh, Stoch je na Poljskem domačin, vse mu gre kot po maslu. Sicer pa je vse skupaj na zelo visoki ravni."

Uspešna vrnitev "Schlierija"

Uspešno se je v svetovni vrh vrnil Gregor Schlierenzauer, ki je zasedel osmo mesto. Odlično je izkoristil zanj ugodne vetrovne pogoje in je v prvi seriji delil s Stochom najdaljšo daljavo serije (135,5 m), imel pa je tudi daleč največji točkovni odbitek zaradi vetra med vsemi, edini dvomestnega (-11,7); Stochu so odbili 6,9 točke, Domnu Prevcu pa le 1,3. 27-letni "Schlieri" je bil po več kot enoletnem premoru najboljši na današnjih kvalifikacijah (132 m). V Wisli je sobotno prvo serijo končal na 31. mestu, finale pa je zgrešil za vsega 1,2 točke.

Stoch utrdil vodstvo, Tande na drugem mestu

Stoch je zmagal četrtič v letošnji sezoni in devetnajstič v karieri. Dvakratni olimpijski zmagovalec je tako nadaljeval sijajno formo z novoletne turneje. Utrdil je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala (833 točk), Tande jih je zbral 767, Domen Prevc pa 751, več kot 100 točk za njim pa je na četrtem mestu Stefan Kraft (640).

Peter Prevc se vrača v Zakopanah

Na drugi tekmi zapored je manjkal branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc, ki si je po neuspešnem začetku sezone, trenutno je na 17. mestu v svetovnem pokalu, vzel premor. Natopil bo na naslednjem prizorišču v Zakopanah 21. in 22. januarja.

Drugo tekmo dobil Zupančič, Lanišek drugi

V Garmisch-Partenkirchnu so izpeljali drugo tekmo celinskega pokala in znova so bili slovenski skakalci odlični. Na najvišjo stopničko se je zavihtel Miran Zupančič, ki je skočil 134 in 129 m. Zupančič, ki je bil v soboto tretji, je drugič zmagal v celinskem pokalu. Drugi je bil Anže Lanišek, ki je v soboto na olimpijski skakalnici premočno zmagal. Tretji je bil Norvežan Nymoen Soeberg. Nejc Dežman je bil deseti, Jaka Hvala 13., Tilen Bartol 20., Matjaž Pungertar 22., Rok Justin pa 26.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5/128,0 271,7 2. D. A. TANDE NOR 128,5/134,5 270,5 3. D. PREVC SLO 130,0/132,0 270,4 4. S. KRAFT AVT 126,5/129,5 259,5 5. M. KOT POL 130,0/122,0 253,8 6. R. FREITAG NEM 127,0/122,0 253,2 7. J. A. FORFANG NOR 130,0/126,0 253,2 8. G. SCHLIEREN. AVT 135,5/123,0 251,4 9. R. JOHANSSON NOR 125,5/129,5 249,3 10. K. GEIGER NEM 123,5/133,0 248,3 ... 18. J. DAMJAN SLO 117,0/124,0 233,3 23. J. TEPEŠ SLO 120,5/119,0 226,8 28. B. PAVLOVČIČ SLO 126,5/115,0 217,5 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. OSTERC SLO 119,0 105,2

Po 1. seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5 142,2 2. D. PREVC SLO 130,0 136,4 3. M. KOT POL 130,0 136,2 4. G. SCHLIEREN. AVT 135,5 133,7 5. D. A. TANDE NOR 128,5 131,9 6. R. FREITAG NEM 127,0 130,2 7. S. KRAFT AVT 126,5 127,7 8. J. A. FORFANG NOR 130,0 127,5 9. P. ZYLA POL 126,5 126,8 10. A. FANNEMEL NOR 128,5 126,6 ... 20. J. TEPEŠ SLO 120,5 116,9 . B. PAVLOVČIČ SLO 126,5 116,9 27. J. DAMJAN SLO 117,0 112,3 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. OSTERC SLO 119,0 105,2

Skupni vrstni red po 13. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 833 točk 2. D. A. TANDE NOR 767 3. D. PREVC SLO 751 4. S. KRAFT AVT 640 5. M. KOT POL 502 6. M. HAYBÖCK AVT 457 7. M. FETTNER AVT 444 8. M. EISENBICH. NEM 414 9. P. ZYLA POL 337 10. S. FREUND NEM 309 ... 17. P. PREVC SLO 210 22. J. TEPEŠ SLO 146 32. C. PREVC SLO 47 35. J. DAMJAN SLO 42 54. B. PAVLOVČIČ SLO 3

Pokal narodov, po 14 tekmah: 1. POLJSKA 2.397 točk 2. AVSTRIJA 2.229 3. NEMČIJA 2.029 4. NORVEŠKA 1.618 5. SLOVENIJA 1.399 6. JAPONSKA 420 7. ČEŠKA 399 8. FRANCIJA 250 9. RUSIJA 217 10. ŠVICA 85

