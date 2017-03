Popolni Nykänen, Prevc ima že lepo napolnjeno zbirko

421. del rubrike Športni SOS

3. marec 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matti Nykänen je skakalec z najpopolnejšo statistiko: ima zlato na olimpijskih igrah, SP-ju v nordijskih disciplinah in poletih, novoletno turnejo, veliki kristalni globus in svetovni rekord.

Po zadnji posamični tekmi smučarjev skakalcev na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah smo dobili zanimivi vprašanji o najboljših skakalcih do zdaj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



919. Peter Prevc je zadnja leta del skakalne elite. Zanima me, kateri smučarski skakalec ima skupno največ uvrstitev med najboljše tri na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, novoletni turneji in skupnem seštevku svetovnega pokala? Kako visoko je Prevc? Zanimajo me seveda le posamične tekme.

Miha F.

Na vrhu te lestvice je Janne Ahonen, ki ima na teh tekmovanjih kar 26 uvrstitev med najboljše tri. Finec nima niti ene posamične medalje na olimpijskih igrah, zato pa je bil pravi prvak novoletne turneje, saj je kar na desetih tekmovanjih končal na zmagovalnem odru.

V spodnji tabeli so vsi smučarji skakalci, imajo vsaj deset takih uvrstitev, med temi pa je tudi Peter Prevc.

Skakalec Z-S-B Skupaj Janne Ahonen 9-7-10 26 Matti Nykänen 11-6-6 23 Jens Weissflog 9-9-4 22 Adam Malysz 9-4-4 17 Simon Ammann 7-5-5 17 Gregor Schlierenzauer 6-8-3 17 Andreas Goldberger 6-4-5 15 Thomas Morgenstern 5-4-4 13 Peter Prevc 3-4-4 11 Martin Schmitt 4-4-2 10 Sven Hannawald 3-7-0 10 Andreas Felder 3-3-4 10 Dieter Thoma 2-2-6 10



Opomba: V stolpcu 1-2-3 je skupno število prvih, drugih in tretjih mest na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih (tudi v poletih), novoletni turneji in skupnem seštevku svetovnega pokala.

Podrobnosti po tekmovanjih pa so v spodnji razširjeni tabeli.

920. Zanima me še, kdo ima največ uvrstitev med tri, a pri tem na teh tekmovanjih ni osvojil niti ene zlate medalje oziroma prvega mesta v skupnem seštevku novoletne turneje/svetovnega pokala?

Miha F.

Temu merilu zadoščata Avstrijec Martin Höllwarth (0-5-2) in Finec Matti Hautamäki (0-3-4), ki imata sedem tovrstnih uvrstitev, a niti enega prvega mesta.

Slavko Jerič, @lavkeri