Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Ameriška štafeta v sestavi Leah Smith, Mallory Comerford, Melanie Margalis in Katie Ledecky je osvojila zlato medaljo na 4 x 200 m prosto. Foto: Reuters Zmagovalec na 200 m mešano - Američan Chase Kalisz. Foto: Reuters Bronasti in zlati na 100 m prosto v akciji. Foto: Reuters Caeleb Remel Dressel po osvojitvi zlate medalje. Foto: Reuters Brazilka Etiene Medeiros je izboljšala rezultat z zadnjega SP-ja. Po srebru je osvojila najžlahtnejšo medaljo na 50 m hrbtno. Bila je boljša od Kitajke Juanhuj Fu in Belorusinje Aleksandre Herasimenje. Foto: Reuters Še ena izmed junakinj četrtkovega sporeda - Španka Mireia Belmonte. Foto: Reuters Anton Čupkov je dobil polfinale na 200 m prsno z novim rekordom prvenstev 2:07,14. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Popolno ameriško slavje v Budimpešti

Danes brez slovenskih nastopov

27. julij 2017 ob 17:21,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 20:02

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Peti dan svetovnega prvenstva v plavanju so zaznamovali ameriški plavalci. Slavili so v treh od petih finalnih bojev.

Američani so dobili uvodna dva boja, ko sta se na najvišje stopničke povzpela plavalca, za piko na i pa so za konec zlato medaljo osvojile še plavalke.

Prvi boj, tekmo na 200 m mešano, je prepričljivo dobil Američan Chase Kalisz s časom 1:55:56. Američan je ugnal Japonca Kosukeja Hagina in se mu tako oddolžil za poraz v finalu olimpijskih iger v Riu na 400 m prosto. Bolje je začel Japonec, po prvem obratu pa je bil spredaj Američan. Bron je osvojil Kitajec Šun Vang.

Dvojno ameriško slavje na 100 m prosto

Tudi drugi finalni boj je pripadel Američanu, na 100 m prosto je zlato medaljo osvojil Caeleb Remel Dressel. Ta je v Donavski Areni potolkel konkurenco, saj je njegov rojak Adrian Nathan, olimpijski prvak iz Londona 2012, zaostal kar sedem desetink, za dve stotinki pa je v napetem finišu ugnal Francoza Mehdija Mettelo in poskrbel za dvojno ameriško slavje.

"To je bil moj edini današnji nastop in v tej kolajni bom lahko užival. Zelo sem vesel, da sva na prvih dveh mestih Američana. Nič ni lepšega od tega. Sicer pa lahko rečem le, da si vselej, ko skočim v vodo s kapico z zastavo, želim plavati najbolje, kar zmorem. Zdaj sem na vrhu v svetu," je po tekmi dejal 20-letni Dressel.

Ledeckyjeva za prepričljivo zmago

Ameriška štafeta v sestavi Leah Smith, Mallory Comerford, Melanie Margalis in Katie Ledecky je osvojila zlato medaljo na 4 x 200 m prosto. Ravno Ledeckyjeva je v zadnji predaji poskrbela za prepričljivo zmago nad Kitajsko. Tretje so bile Avstralke.

Več o včerajšnjem dnevu: Poraz Ledeckyjeve, Le Clos močnejši od Cseha



Napeto na 200 m delfin

Olimpijska prvakinja, Španka Mireia Belmonte, je nova svetovna prvakinja - slavila je v disciplini 200 m delfin. V drugi polovici je zelo dobro plavala Nemka Jana Henke, ki je za Španko zaostala le 13 stotink. Tretja je bila Madžarka Katinka Hosszu.

Nov evropski rekord dosegla Herasimenja

Na 50 m hrbtno sta bili favoritinji Brazilka Etiene Medeiros in Kitajka Juanhuj Fu, ki sta bili že v kvalifikacijah in polfinalu povsem blizu svetovnemu rekordu. S 27,14 je do rekorda Brazilki v finalu nato zmanjkalo osem stotink, vseeno pa je bila za stotinko boljša od Kitajke. Nov evropski rekord je dosegla bronasta 32-letna Aleksandra Herasimenje, ki je s 27,23 presenetila na zunanji prvi progi.

Danes je nase opozoril tudi Rus Anton Čupkov, ki je dobil polfinale na 200 m prsno z novim rekordom prvenstev 2:07,14. Izpadel pa je branilec naslova iz Kazana Nemec Marco Koch, ki je osvojil le 11. mesto.

V petek trije slovenski nastopi

Četrtek je minil brez slovenskih nastopov, v petek pa kvalifikacije čakajo Velenjčanko Nastjo Govejšek na 50 m delfin ter Ravenčanki Tjašo Oder in Gajo Natlačen na 800 m prosto.



17. SVETOVNO PRVENSTVO

BUDIMPEŠTA

Finalni izidi, četrtek:

200 m mešano (M): 1. C. KALISZ ZDA 1:55,56 2. K. HAGINO JAP 1:56,01 3. Š. VANG KIT 1:56,28

100 m prosto (M): 1. C. R. DRESSEL ZDA 47,17 2. N. ADRIAN ZDA 47,87 3. M. METELLA FRA 47,89

200 m delfin (Ž): 1. M. BELMONTE ŠPA 2:05,26 2. F. HENTKE NEM 2:05,39 3. K. HOSSZU MAD 2:06,02

50 m hrbtno (Ž): 1. E. MEDEIROS BRA 27,14 2. J. FU KIT 27,15 3. A. HERASIMENJA BLR 27,23

4 x 200 m prosto (Ž) 1. ZDA 7:43,39 2. KITAJSKA 7:44,96 3. AVSTRALIJA 7:48,51

Petkov spored finalnih odločitev:

100 m prosto (Ž)

200 m hrbtno (M)

200 m prsno (Ž)

200 m prsno (M)

4 x 200 m prosto (M)

D. S.