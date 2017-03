Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je moral zapustiti igro po 93 sekundah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poraz Golden Stata in poškodba Duranta

Trojna dvojčka Jokića in Westbrooka

1. marec 2017 ob 07:46

Washington - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so s 112:108 izgubili na gostovanju v Washingtonu, bolj kot poraz pa navijače skrbi poškodba kolena Kevina Duranta, do katere je prišlo že v prvi minuti tekme.

V boju za žogo je center Wizardsov Marcin Gortat pod obročem porinil Zazo Pačulijo, ki je padel na nogo Duranta. Zvezdnik Golden Stata se je takoj prijel za levo koleno, poskušal odigrati še dva napada, nato pa je zahteval zamenjavo. Durant je odšel v slačilnico in se ni več vrnil. Takoj so opravili magnetno resonanco, vendar izvidi še niso znani.

Golden State je do konca tretje četrtine izničil 19 točk zaostanka iz prve četrtine. V izenačeni končnici je manj kot deset sekund pred koncem Stephen Curry pri vodstvu Washingtona za dve vrgel trojko in zgrešil. "Take mete po navadi zadenem, zato sem bil samozavesten. Za take trenutke živiš, prav tako je treba sprejeti posledice," je povedal Curry, ki je bil s 25 točkami prvi strelec Bojevnikov.

Prav toliko točk je na drugi strani dosegel Bradley Beal. Marcus Morris jih je dodal 22, Bojan Bogdanović 16. John Wall je ob 12 točkah izenačil rekord kariere z 19 podajami.

V zmagi Denverja v Chicagu s 125:107 je spet blestel Nikola Jokić, ki je z 19 točkami, 16 skoki in 10 podajami prišel do tretjega dvojnega dvojčka v sezoni. Po tekmi se je 22-letni Srb slikal s številnimi rojaki, ki so bili v dvorani. "V Chicagu živi največ Srbov po Beogradu. Lepo je igrati pred srbskimi navijači, ki vihtijo srbske zastave," je povedal Jokić, ki je imel v februarju povprečje 16,1 točk, 10,5 skoka in 5,9 podaje na tekmo.

Stroj za doseganje trojnih dvojčkov Russell Westbrook je prišel do številke 30. S 43 točkami, 11 skoki in 10 podajami je popeljal Oklahomo do zmaga nad Utahom s 109:106. Westbrook je 12 točk dosegel v zadnjih dveh minutah in 5 sekundah.

DETROIT - PORTLAND * 120:113

Morris 37, Drummond 19 in 15 skokov, Caldwell Pope 16, Udrih ni igral; Lillard 34, 11 skokov in 9 podaj, McCollum 25, Nurkić 19.



WASHINGTON - GOLDEN STATE 112:108

CHICAGO - DENVER 107:125

MEMPHIS - PHOENIX 130:112

OKLAHOMA CITY - UTAH 109:106

LA LAKERS - CHARLOTTE 104:109

* - po podaljšku

Tekme 1. marca:

ORLANDO - NEW YORK

TORONTO - WASHINGTON

ATLANTA - DALLAS

MIAMI - PHILADELPHIA

MILWAUKEE - DENVER

NEW ORLEANS - DETROIT

BOSTON - CLEVELAND

SAN ANTONIO - INDIANA

UTAH - MINNESOTA

LA CLIPPERS - HOUSTON

SACRAMENTO - BROOKLYN

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 58 41 17 70,7 BOSTON CELTICS 60 38 22 63,3 WASHINGTON WIZARDS 58 35 23 60,3 TORONTO RAPTORS 60 36 24 60,0 ATLANTA HAWKS 59 33 26 55,9 INDIANA PACERS 60 31 29 51,7 CHICAGO BULLS 60 30 30 50,0 DETROIT PISTONS 60 29 31 48,3 ------------------------------------- MIAMI HEAT 60 27 33 45,0 MILWAUKEE BUCKS 58 26 32 44,8 CHARLOTTE HORNETS 60 26 34 43,3 NEW YORK KNICKS 60 24 36 40,0 PHILADELPHIA 76ERS 59 22 37 37,3 ORLANDO MAGIC 60 22 38 36,7 BROOKLYN NETS 58 9 49 15,5 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 60 50 10 83,3 SAN ANTONIO SPURS 58 45 13 77,6 HOUSTON ROCKETS 61 42 19 68,9 UTAH JAZZ 60 37 23 61,7 LOS ANGELES CLIPPERS 59 36 23 61,0 MEMPHIS GRIZZLIES 61 36 25 59,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 60 35 25 58,3 DENVER NUGGETS 60 27 33 45,0 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 60 25 35 41,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 59 24 35 40,7 DALLAS MAVERICKS 59 24 35 40,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 60 24 36 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 60 23 37 38,3 LOS ANGELES LAKERS 61 19 42 31,1 PHOENIX SUNS 60 18 42 30,0 * - v končnici

