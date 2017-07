Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! 28-letna Federica Pellegrini je na svetovnih prvenstvih pripravala že do šeste zlate medalje. Foto: Reuters Anja Klinar bi morala za preboj v finale discipline 200 metrov delfin plavati osebni rekord, kar ji ni uspelo. Z izidom 2:09,31 je bila sedma v svoji polfinalni skupini, skupno pa štirinajsta. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Anja Klinar 14. v paradni... VIDEO Nastop Anje Klinar v polf... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poraz Ledeckyjeve, Le Clos močnejši od Cseha

Anja Klinar popoldne 10 stotink počasnejša kot dopoldne

26. julij 2017 ob 11:27,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 19:26

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Anja Klinar ostaja brez tako želenega nastopa v finalih SP-jev. V Budimpešti je bila na 200 metrov delfin z 2:09,31 štirinajsta. Na 200 prosto poraz Ledeckyjeve!

Klinarjeva je v dopoldanskih kvalifikacijah s 16. mestom za las ujela polfinale, v katerem je plavala desetinko počasneje. Za finale je zadostoval dosežek 2:07,82, kar je dve stotinki bolje od osebnega rekorda Klinarjeve. Z 2:06,29 je bila v polfinalu najhitrejša Nemka Franziska Hentke.

Avstralka ni potegnila naprej

"Soliden nastop, a lahko bi bilo bolje. Ob sebi sem imela Avstralko Briano Throssel, za katero sem mislila, da bo potegnila naprej, zato sem bila prepričana, da sem veliko hitrejša. Želela sem si, da plavam pod 2:09. To mi ni uspelo, a pridobila sem dve mesti in nastopila sem v polfinalu in s tem sem lahko zadovoljna. V tem vzdušju je bilo enkratno plavati," je povedala Gorenjka.

Tretji tekmovalni dan olimpijskega festivala evropske mladine v Györu je plavalka Sara Račnik po torkovi zlati kolajni na 800 prosto tokrat zmagala tudi na 400 prosto.

.

Sedma medalja Pellegrinijeve na 200 kravl

Sredin popoldanski del bojev v Donavski areni se je začel z razburljivo preizkušnjo na 200 metrov prosto. Kdor je pričakoval, da lahko Američanki Katie Ledecky zlato medaljo vzame le Avstralka Emma McKeon, je očitno pozabil na izkušeno Federico Pellegrini. Z izjemnim finišem je zmagala z izidom 1:54,73, srebrni medalji pa sta si s časom 1:55,18 razdelili Ledeckyjeva in McKeonova. Katinka Hosszu (1:56,35) je bila le sedma. 28-letna Pellegrinijeva je prva v zgodovini plavanja, ki je v eni disciplini osvojila sedem medalj na SP-jih.

Le Clos dobil dvoboj velikanov, Peaty spet pod 26

Na 200 metrov delfin Madžar Laszlo Cseh ni uspel ubraniti naslova svetovnega prvaka, je pa osvojil srebro, kar je njegova 13. medalja na SP-jih. Chad Le Clos, ki je lani v Riu v tej disciplini ostal brez olimpijske medalje, je bil hitrejši za 39 stotink in je zmagal z izidom 1:53,33. Na 50 metrov prsno ni bilo dvoma, kdo bo dobil zlato, vprašanje je bilo le, ali bo Adam Peaty spet plaval rekordno. Tokrat se ni izšlo za rekord, za zlato medaljo pa je bilo seveda njegovih 25,99 dovolj. Najbližji konkurentje so zaostali več kot pol sekunde.

Šesti in sedmi svetovni rekord 17. SP-ja

Presenetljivo se je razpletel finale na 800 metrov. Zmagal je Italijan Gabrielle Detti (7:40,77), drugi je bil Poljak Wojciech Wojdak (7:41,73), Gregorio Paltrinieri (7:42,44) pa se je moral zadovoljiti le z bronom. Ob zadnjem obratu so bili vsi trije še povsem poravnani. Branilec naslova Kitajec Sun Jang je bil zgolj peti. Ameriška moško-ženska štafeta 4 x 100 m mešano je že dopoldne (Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell in Mallory Comerford) postavila svetovni rekord 3:38,56, popoldne pa so Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remel Dressel in Simone Manuel vse skupaj še nadgradili. Nov mejnik je 3:38,56.

V četrtek ne bo slovenskih nastopov, v petek pa kvalifikacije čakajo Velenjčanko Nastjo Govejšek na 50 m delfin ter Ravenčanki Tjašo Oder in Gajo Natlačen na 800 m prosto.

Finalni izidi, sreda 200 m prosto (Ž): 1. F. PELLEGRINI ITA 1:54,73 2. K. LEDECKY ZDA 1:55,18 . E. MCKEON AVS 1:55,18 200 m delfin (M): 1. C. LE CLOS JAR 1:53,33 2. L. CSEH MAD 1:53,72 3. D. SETO JAP 1:54,21 50 m prsno (M): 1. A. PEATY VB 25,99 2. J. GOMES JUNIOR BRA 26,52 3. C. VAN DER BURGH JAR 26,60 800 m prosto (M): 1. G. DETTI ITA 7:40,77 2. W. WOJDAK POL 7:41,73 3. G. PALTRINIERI ITA 7:42,44 Štafeta 4 x 100 m mešano: 1. ZDA SR 3:38,56 2. AVSTRALIJA 4:41,21 3. KANADA 3:41,25

Preostali spored svetovnega prvenstva

Četrtek ob 17.30:

200 m mešano (M)

100 m prosto (M)

50 m hrbtno (Ž)

200 m delfin (Ž)

4 x 200 m prosto (Ž)



Petek ob 17.30:

100 m prosto (Ž)

200 m hrbtno (M)

200 m prsno (Ž)

200 m prsno (M)

4 x 200 m prosto (M)

Sobota ob 17.30:

50 m delfin (Ž)

50 m prosto (M)

200 m hrbtno (Ž)

100 m delfin (M)

800 m prosto (Ž)

4 x 100 prosto - mešane ekipe



Nedelja ob 17.30:

50 m prsno (M)

400 m mešano (M)

50 m prosto (Ž)

50 m hrbtno (M)

400 m mešano (Ž)

1500 m prosto (M)

4 x 100 m mešano (Ž)

4 x 100 m mešano (M)

T. O.