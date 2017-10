Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Miha Lapornik je zadel štiri trojke, najbolj pomembno 22 sekund pred koncem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Polutak in Lapornik pokopala zmaje v Treh lilijah

Naporen ritem tekem se zmajem zelo pozna

27. oktober 2017 ob 21:14

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarji Zlatoroga so na uvodni tekmi 4. kroga Lige Nova KBM v dvorani Tri lilije premagali Petrol Olimpijo z 88:82. Blestel je Imran Polutak, ki je prispeval 26 točk.

Ljubljančanom se vse bolj pozna izjemno naporen ritem tekem. V sredo niso imeli možnosti proti Bayreuthu v Stožicah, v Laškem pa so doživeli še prvi poraz v Ligi Nova KBM.

Prvo četrtino so državni prvaki dobili z 28:20, a so Laščani izenačili na 42:42 ob odmoru. Polutak in Nejc Barič pa sta ob koncu tretje četrtine poskrbela za vodstvo Zlatoroga z 61:56.

Osem minut pred koncem je Olimpija še imela štiri točke naskoka (61:65). Polutak je štiri minute pred koncem zadel izza črte, nato pa je še polagal a 75:69. Barič je zadel novo trojko tri minute pred koncem (78:71). V končnici se je razigral Domen Lorbek, s sedmimi zaporednimi točkami je približal zmaje (80:78). Odločilno trojko je zadel Lapornik 22 sekund pred koncem.

4. krog:

ZLATOROG - PETROL OLIMPIJA

88:82 (20:28, 22:14, 19:14, 27:36)

Polutak 26 (9/15 za dve, 2/2 za tri), Lapornik 21 (4/6 za tri), Barič 18; Morgan 18, Hrovat 16 in 8 podaj, Lorbek 14, Oliver 11.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - ILIRIJA



KRKA - HELIOS SUNS



HOPSI POLZELA - ROGAŠKA



SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 3 2 1 5 SIXT PRIMORSKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 ŠENČUR 2 2 0 4 ZLATOROG 3 1 2 4 ILIRIJA 2 1 1 3 ŠENTJUR 2 1 1 3 HOPSI POLZELA 2 0 2 2 HELIOS SUNS 2 0 2 2 KRKA 2 0 2 2

A. G.